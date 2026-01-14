Hanuman Chalisa

पोंगल 2026: व्हाइट साड़ी में बॉलीवुड डीवाज का ट्रेडिशनल चार्म

WD Entertainment Desk

बुधवार, 14 जनवरी 2026 (15:51 IST)
फसलों के उत्सव का प्रतीक पोंगल में सफेद साड़ी नई शुरुआत, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। गोल्ड बॉर्डर वाली कॉटन या सिल्क साड़ी इस त्योहार को और भी खास बना देती है। हालांकि पोंगल पर पहनी जानेवाली सफ़ेद साड़ी न सिर्फ़ दक्षिण भारतीय संस्कृति की पहचान है, बल्कि बॉलीवुड की कई अदाकाराओं के फेस्टिव स्टाइल का भी अहम हिस्सा भी है। 
 
ऐसे में आइए देखते हैं सादगी, शुद्धता और एलिगेंस का प्रतीक बनी सफ़ेद साड़ी को साड़ी क्वीन विद्या बालन से लेकर जाह्नवी कपूर, कृति खरबंदा, कंगना रनौत और कृति सेनन ने अपने-अपने अंदाज़ में किस खूबसूरती से कैरी किया है। 
 
विद्या बालन: परंपरा में बसी खूबसूरती
विद्या बालन सफ़ेद साड़ियों की सबसे बड़ी एंबेसडर कही जा सकती हैं। गोल्डन बॉर्डर वाली कांजीवरम या कॉटन साड़ी में उनका ग्रेस और आत्मविश्वास पोंगल की भावना को पूरी तरह दर्शाता है। उनका यह लुक हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है।
 
कंगना रनौत: रॉयल सादगी का प्रतीक
कंगना रनौत का सफ़ेद साड़ी लुक उनकी शख़्सियत की तरह ही दमदार और क्लासी होता है। हैंडलूम सफ़ेद साड़ी, मिनिमल मेकअप और पारंपरिक ज्वेलरी के साथ कंगना का अंदाज़ पोंगल जैसे सांस्कृतिक त्योहार के लिए एकदम परफेक्ट लगता है।
 
जाह्नवी कपूर: मॉडर्न टच के साथ ट्रेडिशन
जाह्नवी कपूर ने कई मौकों पर सफ़ेद साड़ी को यंग और फ्रेश अंदाज़ में कैरी किया है। सटल मेकअप, स्लीक हेयरस्टाइल और लाइट ज्वेलरी के साथ उनका लुक पोंगल पर मॉडर्न-ट्रेडिशनल का खूबसूरत बैलेंस पेश करता है।
 
कृति सेनन: एलिगेंस के साथ ग्लैमर
कृति सेनन, सफ़ेद साड़ी में सादगी और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं। क्लीन ड्रेप, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और कॉन्फिडेंट पोश्चर के साथ उनका लुक फेस्टिव फैशन को एक कंटेम्पररी अपील देता है।
 
कृति खरबंदा: सादगी में स्टाइल
कृति खरबंदा का सफ़ेद साड़ी लुक बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट नज़र आता है। हल्का मेकअप और नैचुरल एक्सप्रेशन के साथ उनका यह अंदाज़ पोंगल के शांत और पॉज़िटिव माहौल से पूरी तरह मेल खाता है।

