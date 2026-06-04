बेबी पिंक कॉरसेट ड्रेस में पूजा हेगड़े ने बिखेरा हुस्न का जलवा, किलर पोज से मचाई सनसनी

अपनी अदाकारी और लाजवाब फैशन सेंस से लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूजा जल्द ही वरुण धवन और वामिका गब्बी के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और हॉट तस्वीरें शेयर की हैं।

तस्वीरों में पूजा हेगड़े बेहद खूबसूरत पेस्टल बेबी पिंक कलर की कॉरसेट स्टाइल मिड-लेंथ ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस स्ट्रेपलेस ड्रेस के बस्ट एरिया पर व्हाइट कलर की लेस बॉर्डर दी गई है, जो उनके लुक में एक विंटेज और मॉडर्न वाइब जोड़ रही है।





ड्रेस का फ्लेयर्ड ऑर्गेन्जा बॉटम पूजा हेगड़े को एक परफेक्ट 'बार्बी डॉल' या 'प्रिंसेस' जैसा लुक दे रहा है। अपने इस स्टनिंग आउटफिट को उन्होंने व्हाइट स्ट्रैपी हील्स के साथ टीम-अप किया है।

तस्वीरों में पूजा एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में एक खास 'मोशन ब्लर' का इस्तेमाल किया गया है, जो उनके पोज़ में एक बेहतरीन मोमेंटम और सिनेमैटिक फील पैदा कर रहा है।





पूजा अपनी ड्रेस के फ्लेयर्स को लहराते हुए कैमरे के सामने अपनी टोंड बॉडी और लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।

मिनिमल लुक को अपनाते हुए पूजा ने अपने बालों को ओपन साइड-पार्टेड वेवी हेयरस्टाइल में रखा है। हवा में लहराती उनकी जुल्फें उनके चेहरे के कट को और अधिक आकर्षक बना रही हैं।

मेकअप की बात करें तो उन्होंने इसे सॉफ्ट-ग्लैम रखा है—परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर, न्यूड लिपस्टिक, ऑन-फ्लीक आइब्रो और हल्का सा ब्लश, जो उनके नेचुरल ग्लो को उभार रहा है। उन्होंने कानों में खूबसूरत व्हाइट फ्लोरल स्टड्स पहने हैं जो उनके आउटफिट से पूरी तरह मैच कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर पूजा हेगड़े की इन तस्वीरों के आते ही फैंस कमेंट सेक्शन में दिल और फायर वाले इमोजी की बौछार कर रहे हैं। कोई उन्हें 'एवरग्रीन ब्यूटी' कह रहा है तो कोई 'पिंक एंजेल'।