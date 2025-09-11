दुलकर सलमान की फिल्म DQ41 में हुई पूजा हेगड़े की एंट्री, मेकर्स ने किया आधिकारिक ऐलान

साउथ एक्टर दुलकर सलमान की बहुप्रतीक्षित फिल्म DQ41 में पूजा हेगड़े की एंट्री हो गई है। करीब तीन साल बाद पूजा टॉलीवुड में वापसी कर रही हैं और इस ऐलान ने इंटरनेट पर पहले ही धूम मचा दी है। SLV सिनेमाज़ ने पूजा हेगड़े के जुड़ने की आधिकारिक घोषणा की।

शेयर किए गए वीडियो में पूजा बेहद सिंपल और ‘गर्ल-नेक्स्ट-डोर’ अंदाज़ में नज़र आ रही हैं। मेकर्स ने वीडियो के साथ लिखा, मनमोहक पूजा हेगड़े का #DQ41 में स्वागत। DQ और पूजा की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर जादुई साबित होगी। जुड़े रहिए और अपडेट्स का इंतज़ार कीजिए।

यह फिल्म नवोदित निर्देशक रवि नेलाकुडिटी के निर्देशन में बन रही है और SLV सिनेमाज़ द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। पूजा की एंट्री ने उनके फैंस को बेहद खुश कर दिया है और अब दर्शक दुलकर और पूजा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए उत्साहित हैं।

DQ41 पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में एक अहम नाम है। इसके अलावा, वह वरुण धवन के साथ है जवानी तो इश्क होना है में भी दिखाई देंगी। साथ ही उनकी झोली में जना नायकन और सूर्या 44 जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल हैं।