पूजा हेगड़े ने फ्लोरल लेस ड्रेस में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, तस्वीरें वायरल

Publish Date: Sun, 31 May 2026 (15:10 IST)
Updated Date: Sun, 31 May 2026 (15:14 IST)
बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक पूजा हेगड़े अपने फैशन सेंस से लोगों को क्लीन बोल्ड कर देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं।
तस्वीरों में पूजा हेगड़े ऑलिव ग्रीन कलर का एक स्टनिंग स्ट्रैपलेस फ्लोरल लेस ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट का फैब्रिक और बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी नेट पैटर्न उन्हें एक रीगल और सेंसुअस लुक दे रहा है।
स्ट्रैपलेस डिजाइन के जरिए पूजा अपने टोन्ड शोल्डर्स और कॉलरबोन को बेहद ग्रेसफुली फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। यह आउटफिट फेस्टिव सीजन और हाई-एंड फैशन पार्टीज के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
तस्वीरों में पूजा हेगड़े एक क्लासिक केन-बैक विंटेज चेयर पर बैठकर एक से बढ़कर एक सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में वे कैमरे से नजरें चुराकर नीचे देखते हुए शर्मीला लेकिन बेहद बोल्ड पोज दे रही हैं।
वहीं कुछ क्लोज-अप शॉट्स में उनका सीधे कैमरे में देखना और उनके सिडक्टिव व इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशंस फैंस को मदहोश करने के लिए काफी हैं। हाथों में सफेद ताजे फूलों का गुलदस्ता लिए पूजा का यह अंदाज़ किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत और जादुई लग रहा है।
पूजा ने अपने बालों को सॉफ्ट हैवी वेव्स के साथ ओपन मिडिल-पार्टेड हेयरस्टाइल दिया है, जो उनके चेहरे पर बेहद खूबसूरती से गिर रहे हैं। मेकअप की बात करें तो उन्होंने वॉर्म, जूसी और डेवी टोन सिलेक्ट किया है, जिसमें ब्लश-पिंक चीक्स और ग्लॉसी लिप्स उनके ग्लैमर को और बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने कानों में लॉन्ग पर्ल और कलर्ड स्टोन ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हैं, और हाथों में लेयर्ड गोल्ड ब्रेसलेट्स और स्टेटमेंट रिंग्स कैरी की हैं, जो इस पूरे विंटेज एस्थेटिक लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
पूजा हेगड़े का यह अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। फैंस उनके कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजीस की बारिश कर रहे हैं।
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