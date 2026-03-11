Festival Posters

जब वर्ल्ड कप जीतने पर पूनम पांडे ने किया था कपड़े उतारने का वादा

Poonam Pandey birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (11:04 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (11:06 IST)
google-news
अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे 11 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूनम पांडे अपने मौत की झूठी अफवाह फैलाकर भी सनसनी फैला चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों से भी वह तहलका मचाती रहती हैं। 
 
साल 2011 में भारतीय टीम के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर सारे कपड़े उतारने का वादा करके पूनम पांडे सुर्खियों में आ गई थीं। पूनम पांडे ने कहा था कि अगर इस बार भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो मैं कपड़े उतार दूंगी। पूनम पांडे के इस बयान पर काफी विवाद मचा था। एक्ट्रेस के घरवालों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और उन्हें फटकार लगाई थी। 
 
इससे अलावा पूनम पांडे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के चलते गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। वहीं शादी के 2 हफ्तों बाद ही पूनम अपने पति सैम बॉमए पर मारपीट का आरोप लगाकर सुर्खियों में रही थीं। 
 
कानपुर में जन्मीं पूनम पांडे ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। वह 'ग्लैडरैग्स मैनहंट' और 'मेगामॉडल प्रतियोगिता' के टॉप 9 कंटेस्टेंट्स में रह चुकी हैं। पूनम पांडे ने साल 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड डेब्यू किया था।  
 

