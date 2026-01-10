rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'द राजा साब' की स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास के क्रैजी फैंस ने मचाया हुड़दंग, लगा दी आग

Advertiesment
हमें फॉलो करें The Raja Saab movie screening

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (11:57 IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास की मचअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फैंस सिनेमाघरों के बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे है। इतना ही नहीं कई फैंस थिएटर के अंदर मगरमच्छ की डमी लेकर पहुंच रहे हैं। 
 
लेकिन अब प्रभास के क्रैजी फैंंस ने हद पार कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, ओडिशा के एक थिएटर में प्रभास के फैंस ने आग लगा दी, जिससे कोहराम मच गया। लोग इस हरकत पर एक्टर के फैंस की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। 
 
वायरल हो रहा वीडियो ओडिशा के अशोक थिएटर का बताया जा रहा है। वहां प्रभास के फैंस ने पर्दे के आगे कन्फेटी (रंगीन कागज) जला दिए। फैंस तो इसे देख खुशी से झूम उठे, पर अन्य लोगों ने इसके लिए उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। यूजर्स स्क्रीनिंग के दौरान सेफ्टी की कमी पर चिंता जता रहे है। 
 
webdunia
एक यूजर ने लिखा, 'प्रभास का नाम खराब कर रहे, बुद्धि नहीं है।' एक अन्य ने लिखा, 'यह है प्रभास के फैंस की नासमझी। मैं डार्लिंग एक्टर की बात नहीं कर रहा, फैंस की बात कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज समझदार लोगों की तरह व्यवहार करें।' 
 
बता दें हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का निर्देशन मारुति ने किया है। इस फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल जैसे कलाकार शामिल है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बतौर बाल कलाकार रितिक रोशन ने शुरू किया था एक्टिंग करियर, ग्रीक गॉड के नाम से हैं मशहूर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels