बाहुबली स्टार प्रभास की दरियादिली, फिल्म खत्म होते ही खिलाड़ियों के लिए किया बड़ा काम

Publish Date: Wed, 13 May 2026 (11:37 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (11:40 IST)
प्रभास जिन्हें देशभर में सबसे बड़े सितारों में गिना जाता है, वे अपनी विनम्रता और काम के प्रति समर्पण के लिए हमेशा सराहे जाते हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाना। जब प्रभास ने बाहुबली के लिए खुद को तैयार करने का फैसला किया, तब उन्होंने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि अपने जीवन के पूरे पाँच साल उस भूमिका को समर्पित कर दिए।
अपने प्रशिक्षकों की देखरेख में उनके घर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यायाम उपकरण और विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार की गई थी, ताकि वह भारतीय सिनेमा के सबसे कठिन शारीरिक बदलावों में से एक को हासिल कर सकें। कठिन व्यायाम, अनुशासित खानपान और लंबे शूटिंग कार्यक्रम के बीच प्रभास पूरी तरह बाहुबली की दुनिया में डूब गए थे।
इस सफर को और प्रेरणादायक बनाती है वह घटना, जो बाहुबली 2 पूरी होने के बाद सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार, अपनी दरियादिली के लिए पहचाने जाने वाले प्रभास ने पाँच साल की इस तैयारी के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी विशेष व्यायाम उपकरण एक स्थानीय संस्था को दान कर दिए, जो उन उभरते खिलाड़ियों और बॉडी बिल्डरों की मदद करती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएँ नहीं जुटा सकते।
यह कदम प्रभास के उसी व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके लिए लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अभिनेताओं में शामिल होने के बावजूद, प्रभास हमेशा अपनी सादगी और चुपचाप लोगों की मदद करने की आदत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी अपनी अच्छाइयों का दिखावा नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों की मदद को प्राथमिकता दी। समय के साथ उनकी उदारता और दयालु स्वभाव से जुड़ी कहानियों ने प्रशंसकों और फिल्म जगत के लोगों के बीच उनके प्रति सम्मान को और मजबूत किया है।
काम की बात करें तो प्रभास के पास इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों की श्रृंखला मौजूद है। बाहुबली जैसी ऐतिहासिक सफलता के बाद अब वह सालार 2 – शौर्यांग पर्वम, कल्कि 2898 एडी, स्पिरिट और फौजी जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में नजर आने वाले हैं। हर नई फिल्म के साथ प्रभास लगातार नई ऊँचाइयाँ छू रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि वह देश के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में क्यों शामिल हैं।
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