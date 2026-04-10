प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर शूटिंग के दौरान लगी आग, क्रू मेंबर घायल

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म पर लंबे समय से काम चल रहा है। इसी बीच फिल्म के सेट से एक चिंताजनक खबर सामने आई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 'स्पिरिट' की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक क्रू मेंबर के घायल होने की खबर है। राहत की बात यह है कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, 'स्पिरिट' के सेट पर लगी आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शूटिंग के लिए लगाए गए टेंट और कुछ अन्य उपकरण आग की चपेट में आकर आंशिक रूप से जल गए हैं। इस दुर्घटना में एक क्रू मेंबर को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर और स्थिर है।

बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस समय प्रभास सेट पर मौजूद नहीं थे। वह पिछले कुछ दिनों से शूटिंग से ब्रेक पर हैं। सेट पर उस समय उन सीन की शूटिंग चल रही थी जिनमें मुख्य अभिनेता की आवश्यकता नहीं थी। मेकर्स ने पुष्टि की है कि प्रभास पूरी तरह सुरक्षित हैं।

हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से कुछ घंटों के लिए काम रोक दिया गया था। हालांकि, प्रोडक्शन टीम ने तेजी से काम करते हुए नुकसान का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही दोबारा शुरू होने वाली है। प्रभास मई 2026 से दोबारा सेट पर वापसी करेंगे और फिल्म के मुख्य एक्शन शेड्यूल का हिस्सा बनेंगे।

फिल्म 'स्पिरिट' एक हाई-वोल्टेज कॉप एक्शन ड्रामा है, जिसमें प्रभास पहली बार एक बेहद गुस्सैल और ईमानदार IPS अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में दिखेंगी। वहीं विवेक ओबेरॉय विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म 5 मार्च, 2027 को रिलीज होगी।