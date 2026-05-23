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2027 में बड़े सिनेमाई दौर के लिए तैयार प्रभास, फौजी और स्पिरिट का तगड़ा वर्क शेड्यूल

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Prabhas upcoming movies
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 23 May 2026 (14:44 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (14:48 IST)
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प्रभास लगातार अपनी दमदार फिल्मों की लाइनअप के साथ पैन-इंडियन सुपरस्टारडम को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है और इसे उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा फेज माना जा रहा है। 
 
अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और सिनेमा के प्रति समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले प्रभास इन दिनों लगातार फौजी और स्पिरिट की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं साथ ही एक और बड़े प्रोजेक्ट की तैयारियां भी संभाल रहे हैं।
 
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हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभास पिछले तीन महीनों से लगातार फौजी और स्पिरिट के बीच अपना शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं और उनका यह व्यस्त रूटीन कम से कम अगले चार महीनों तक जारी रहने वाला है। चूंकि ये सभी फिल्में बिल्कुल अलग-अलग जॉनर और दुनिया से जुड़ी हैं, इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए काफी इंटेंस तैयारी करनी पड़ रही है। 
 
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फिलहाल प्रभास की पूरी डेट डायरी शूट्स और प्रिपरेशन से भरी हुई है, जिसकी वजह से 2026 के लिए उनके पास लगभग कोई डेट उपलब्ध नहीं बची है। हालांकि, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा, तो 2027 सिर्फ प्रभास ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी बेहद बड़ा साल साबित हो सकता है।
 
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इतने व्यस्त और थकाऊ शेड्यूल के बावजूद प्रभास दुनियाभर के दर्शकों को बड़े स्तर का सिनेमाई अनुभव देने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, उनकी कैलेंडर शूट्स और तैयारी से पूरी तरह पैक है, जिसके चलते 2026 में किसी नए कमिटमेंट के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची है। यह न सिर्फ उनके बड़े प्रोजेक्ट्स के स्केल को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि फिल्ममेकर्स आज भी उनकी बॉक्स ऑफिस पावर पर कितना भरोसा करते हैं।
 
अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो 2027 प्रभास और उनके फैंस दोनों के लिए ऐतिहासिक साल बन सकता है। कई बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में कम समय के अंतराल में रिलीज हो सकती हैं, जिससे पूरे देश में एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना दबदबा कायम करने और दर्शकों को यादगार सिनेमाई पल देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं।

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