प्रभास की छोटी सी झलक ने 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' को लेकर फैंस के बीच छेड़ी चर्चा!

प्रभास एक बार फिर सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं, और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि फैंस उन्हें 'दुनिया का सबसे महान एक्टर' क्यों कहते हैं। बिना किसी नई फिल्म के अनाउंसमेंट, बिना किसी टीज़र लॉन्च या बिना किसी पब्लिक अपीयरेंस के भी, इस एक्टर ने कुछ छोटी-छोटी चीजों के जरिए ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जो देखते ही देखते बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गए।

इस नए बज की शुरुआत तब हुई जब प्रभास और डायरेक्टर नाग अश्विन का 'सिंग गीतम' के लिए एक प्रमोशनल वीडियो सामने आया। फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि प्रभास के फोन पर 'कर्ण' की थीम वाला एक वॉलपेपर लगा हुआ था, और बस उस एक छोटी सी झलक ने ही सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म कर दिया।

कुछ ही घंटों के भीतर, उस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गए। फैंस 'कल्कि 2' (Kalki 2) से इसके कनेक्शन और सीक्वल में इसके मायने को लेकर लगातार चर्चा करने लगे। इंटरनेट एक बार फिर नई-नई थ्योरीज से भर गया, जो यह दिखाता है कि इस एक्टर और उनकी फिल्मों को लेकर लोगों में कितनी जबरदस्त उत्सुकता है।

इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा ने हाल ही में फिल्म 'स्पिरिट' से जुड़ा एक सिंपल सा अपडेट शेयर किया। इस पोस्टर में सिर्फ वांगा और प्रभास की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी यह देखते ही देखते इंटरनेट पर टॉकिंग पॉइंट बन गया। बेहद सिंपल होने के बावजूद, इस अपडेट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फैंस इस झलक को सेलिब्रेट करते हुए आगे की डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार करने लगे।

इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभास इसी संडे से 'स्पिरिट' के शूटिंग शेड्यूल को जॉइन करने वाले हैं, और फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग चंचलगुड़ा जेल में होने की खबर है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इस खबर ने प्रोजेक्ट को लेकर फैंस की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है।

फोन के एक मामूली वॉलपेपर से लेकर एक सस्पेंस भरे पोस्टर अपडेट तक, प्रभास ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार क्यों हैं। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इतनी छोटी सी अपडेट से भी सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी लहर ला देते हैं। यह चीज़ उनके उस रूतबे को और मजबूत करती है कि वह एक सच्चे पैन-इंडिया स्टार हैं, जिनकी हर छोटी बात एक बड़ा ट्रेंड बन जाती है।

पाइपलाइन में कई बड़ी फिल्मों के होने के साथ, फैंस प्रभास की आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 'फौजी', 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' शामिल हैं। जैसे-जैसे इन फिल्मों को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, यह एक्टर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और मच-अवेटीड रिलीज के केंद्र में बना हुआ है।