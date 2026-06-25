'प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का दमदार टीजर रिलीज, 26/11 कसाब ट्रायल की गूंज के साथ छाए राजकुमार राव

Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (16:00 IST)
Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (16:03 IST)
'प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। इस टीजर के आते ही ऐसा झटका देता है कि नजर हटाना मुश्किल। ये फिल्म भारत के सबसे चर्चित स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स में से एक, उज्ज्वल निकम की ज़िंदगी और करियर से इंस्पायर्ड है। टीज़र पहली ही झलक में इसकी पावरफुल टोन सेट कर देता है।
हर किरदार में पूरी तरह घुस जाने वाले राजकुमार राव इस बार फिर अपनी एक्टिंग की गिरगिट-टाइप रेंज दिखाते नजर आ रहे हैं। वो ऐसे इंसान का रोल निभा रहे हैं जो देश की कई बड़ी कानूनी लड़ाइयों का चेहरा रहा है। उज्ज्वल निकम का करियर कई हाई-प्रोफाइल केस से भरा पड़ा है, लेकिन टीज़र साफ इशारा देता है कि फिल्म का फोकस उनकी जिंदगी के सबसे अहम चैप्टर पर रहेगा — 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद अजमल कसाब के ट्रायल पर।
इसी कहानी के जरिए प्रहार उस लीगल बैटल को सामने लाने वाली है जिसने पूरे देश को एक साथ स्क्रीन से चिपका दिया था। टीज़र एक इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा की झलक देता है — जहां हर सीन में टेंशन, दमदार बहस और इमोशनल पंच है। और इस पूरे खेल को राजकुमार राव बड़ी मजबूती और कंट्रोल के साथ लीड करते नजर आते हैं।
टीज़र की सबसे खास बात है राजकुमार का ऑथेंटिसिटी वाला कमिटमेंट। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज, और खासकर मराठी पर पकड़ — सब कुछ इतना डिटेल में काम किया गया है कि किरदार स्क्रीन पर पूरी तरह असली लगता है। ऊपर से टीज़र के डायलॉग्स भी ऐसे हैं जो सीधे सीने में लगते हैं — मतलब थिएटर वाला एक्सपीरियंस फुल पावर में आने वाला है।
पाताल लोक और थ्री ऑफ अस जैसे सराहे गए प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर अविनाश अरुण इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और यहां भी उनका वही ग्राउंडेड और शार्प टच नजर आता है — जो कहानी को सिर्फ थ्रिलिंग ही नहीं, इमोशनली भी गहरा बनाता है। राजकुमार राव के साथ फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
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