प्रकाश झा ने कंफर्म किया 'राजनीति' का सीक्वल, महाभारत से होगा कनेक्शन

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (13:10 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (13:12 IST)
साल 2010 में आई प्रकाश झा की फिल्म 'राजनीति' बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल थ्रिलर मानी जाती है। करीब 16 साल बाद, इस फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। निर्देशक प्रकाश झा ने कन्फर्म किया है कि वह इस पॉलिटिकल थ्रिलर के सीक्वल पर काम कर रहे हैं।
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश झा ने फिल्म 'राजनीति 2' के स्टेटस को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि फिल्म का सीक्वल फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है। प्रकाश झा ने कहा, राजनीति की यात्रा तो अनवरत है, यह चलती ही रहती है। हमारे पास राजनीति 2 के लिए हमेशा से एक प्लान था। फिलहाल मैं इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं।
प्रकाश झा ने बताया कि पहली फिल्म की तरह इस सीक्वल में भी किरदार, घटनाएं और कहानी के कुछ हिस्से भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से प्रेरित होंगे। प्रकाश झा ने खुलासा किया कि वह एक ऐसी कहानी पर काम कर रहे थे जिसका नाम 'पांचाली' था, जो द्रौपदी के चरित्र से प्रेरित थी।
क्या नजर आएगी रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी?
फिल्म के सीक्वल की खबर आते ही सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के नाम ट्रेंड करने लगे हैं। हालांकि प्रकाश झा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कास्टिंग का खुलासा नहीं किया है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि समर प्रताप सिंह (रणबीर) और इंदु (कैटरीना) की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां खत्म हुई थी।
इंटरव्यू के दौरान जब रणबीर कपूर के उस पुराने बयान का जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 'राजनीति' में अपने अभिनय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसपर उन्होंने कहा, एक अच्छा अभिनेता हमेशा अपने काम की समीक्षा करता है। उस समय उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, लेकिन समय के साथ नजरिया बदलता है और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है।