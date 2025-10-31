chhat puja

बाहुबली: द एपिक की रिलीज के बाद प्रशांत नील ने की राजामौली की तारीफ, बोले- पूरी पीढ़ी के लिए सपने देखने के लिए धन्यवाद

शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (14:22 IST)
एसएस राजामौली की ऐतिहासिक कृति बाहुबली फ्रैंचाइज़ी ने अपनी रिलीज़ के साथ ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूज़न – दोनों ही फ़िल्में ऐतिहासिक सफलताएं साबित हुईं, जिन्होंने कहानी कहने, भव्यता और सिनेमा की दृष्टि के नए मानक स्थापित किए। 
 
राजामौली के निर्देशन ने भारतीय फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी को सीमाओं से परे सपने देखने और भव्यता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब, इस महान विरासत का जश्न मनाने के लिए, निर्माताओं ने दोनों फिल्मों को मिलाकर 'बाहुबली: द एपिक' के रूप में प्रस्तुत किया है। 
 
यह इस कालातीत गाथा का पुनः संपादित और रीमास्टर्ड संस्करण है, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हुआ है। फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, और प्रशंसक फिर से बड़े पर्दे पर इसकी भव्यता का अनुभव करने के लिए उमड़ पड़े हैं। निर्देशक प्रशांत नील ने भी सोशल मीडिया पर राजामौली की सराहना करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के लिए सपना देखा।
 
प्रशांत नील ने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, एक सड़क की मरम्मत की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने एक ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार ने केवल सड़क को ठीक नहीं किया, बल्कि उसे 16-लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे में बदल दिया। उस सड़क का नाम है ‘पैन इंडिया’, और उस ठेकेदार का नाम है एस.एस. राजामौली। बाहुबली की पूरी टीम को इस भव्यता के लिए बधाई, और एक पूरी पीढ़ी के लिए सपना देखने के लिए धन्यवाद!
 
बाहुबली: द एपिक को एकल फिल्म संस्करण के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें दोनों फिल्मों के फुटेज को जोड़कर नई तकनीकी उन्नतियाँ, पुनर्स्थापित या पहले न देखे गए दृश्य और कुछ चुनिंदा बदलाव जोड़े गए हैं। यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है।

