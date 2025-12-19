Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Elvish Yadav ने ‘Aukaat Ke Bahar’ में राजवीर की जर्नी से युवाओं को दिया संदेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें pride shouldnt stop you from growing elvish yadav aukaat ke bahar amazon mx player

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (18:58 IST)
Amazon की फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस Amazon MX Player अपनी नई कैंपस ड्रामा सीरीज़ औकात के बाहर (Aukaat Ke Bahar)  के जरिए युवाओं की भावनात्मक जटिलताओं, पहचान और महत्वाकांक्षा की पड़ताल कर रही है। एक प्रतिष्ठित कॉलेज की पृष्ठभूमि में बनी यह सीरीज़ Elvish Yadav और Hetal Gada के नेतृत्व में युवा कलाकारों की टीम पर आधारित है, जिसमें Nikhil Vijay, Malhaar Rathod और Keshav Sadhana भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। यह सीरीज़ परतदार किरदारों और जमीन से जुड़ी कहानी के जरिए उस भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाती है, जहां जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिंदगी की दिशा बदल देते हैं।
 
राजवीर की जर्नी और Elvish Yadav का संदेश
अपने किरदार राजवीर की कहानी और उससे युवाओं को मिलने वाले संदेश पर बात करते हुए Elvish Yadav कहते हैं, “राजवीर जल्दबाजी में रिएक्ट करता है और अपने फैसलों के नतीजों से सीखता है। अगर उसकी कहानी से दर्शक एक बात भी सीखें, तो वह यह होनी चाहिए कि घमंड आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकना चाहिए। ताकत तेज या आक्रामक होने में नहीं, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होने में है। अगर दर्शक राजवीर की जर्नी के किसी छोटे से हिस्से से भी जुड़ पाते हैं, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा।”
 
राजबाला के किरदार में Hetal Gada की गहराई
सीरीज़ में राजबाला का किरदार निभा रहीं Hetal Gada मानती हैं कि उनका कैरेक्टर कहानी में संतुलन और भावनात्मक गहराई लाता है। वह कहती हैं, “मेरे किरदार को उसकी मजबूत आवाज़ और दृढ़ विश्वास परिभाषित करता है। वह अपने फैसलों पर डटी रहती है और दोस्ती को बहुत महत्व देती है। साथ ही, उसके कई ऐसे पहलू हैं जो कहानी के साथ धीरे-धीरे सामने आते हैं, और यही उसकी यात्रा है, जिस पर दर्शकों को खास ध्यान देना चाहिए।”
 
ईमानदारी और आत्म-विकास की कहानी
Elvish Yadav और Hetal Gada मिलकर ‘Aukaat Ke Bahar’ को भावनात्मक ईमानदारी देते हैं। यह सीरीज़ आत्म-विकास, जवाबदेही और युवावस्था की हकीकत को सामने रखती है, जो आज के युवाओं से सीधे संवाद करती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शिल्पा शिंदे की ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में धमाकेदार वापसी, बोलीं- मैं ओरिजिनल भाभी हूं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels