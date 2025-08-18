janma asthmi

प्राइम वीडियो ने की क्राइम थ्रिलर सीरीज राख की घोषणा, अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर आएंगे नजर

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (13:19 IST)
प्राइम वीडियो ने अपनी एक और दिलचस्प सीरीज की घोषणा कर दी है, जिसका नाम 'राख' है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है, जिसमें अपराध और न्याय के बीच की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को दिखाया जाएगा। सुनने में ही कहानी काफ़ी दमदार लग रही है। 
 
इस सीरीज़ को एंडेमोलशाइन इंडिया और गुलबदन टॉकीज ने प्रोड्यूस किया है। निर्देशन की कमान प्रोसित रॉय ने संभाली है। वहीं, इसे बनाया, लिखा और को-डायरेक्ट किया है अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने। डायलॉग्स आयुष त्रिवेदी ने लिखे हैं। सीरीज में अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। इन तीनों का नाम ही गारंटी है कि परफॉरमेंस लाजवाब होगी। 'राख' साल 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
 
प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और ओरिजिनल्स हेड निखिल माधोक ने कहा, हम प्राइम वीडियो पर हमेशा नई और अलग कहानियां लाने की कोशिश करते हैं। राख बाहर से देखने पर एक थ्रिलर लगती है, जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट और ड्रामा है। लेकिन असल में यह बहुत ही इमोशनल कहानी है, जो लोगों के दिल में तब भी रहेगी जब वे इसे देख चुके होंगे। यह हमारी अब तक की सबसे मजबूत कहानियों में से एक है और हमें इसे पूरी दुनिया में दिखाने का बेसब्री से इंतज़ार है। 
 
बनीजाय एशिया और एंडेमोलशाइन इंडिया के ग्रुप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऋषि नेगी ने कहा, ‘राख’ को हमने सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर बनाने के लिए नहीं सोचा था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें किरदार अहम हैं और जो सही-गलत, न्याय और उसके नतीजों पर सवाल उठाती है। प्रोसित रॉय, अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत जैसे टैलेंटेड क्रिएटर्स और शानदार एक्टर्स के साथ काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। 
 
प्रोसित रॉय ने कहा, हम फिल्ममेकर ऐसी कहानियां बनाना पसंद करते हैं जो सिर्फ एंटरटेन न करें, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करें। ‘राख’ वैसी ही कहानी है। यह एक गहरी दुनिया दिखाती है, जहाँ इंसान की असली फितरत और उसके अलग-अलग रंग सामने आते हैं। अनुषा और संदीप ने ऐसी स्टोरी लिखी है जो सही और गलत के बीच के धुंधले हिस्से, न्याय और माफी जैसे मुद्दों पर बात करती है। साथ ही यह दर्शकों को शुरू से अंत तक जोड़े रखती है। 
 
प्रोसित ने कहा, प्राइम वीडियो के सपोर्ट और हमारी कास्ट अली फ़ज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की शानदार एक्टिंग ने इस कहानी को और गहराई दी है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज़ को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। 
 

