म्यूजिकल ड्रामा 'बैंडवाले' का दिल को छू लेने वाला ट्रेलर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा सीरीज का प्रीमियर

बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (15:46 IST)
प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी म्यूजिकल ड्रामेडी सीरीज “बैंडवाले” का दिल छू लेने वाला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। यह प्राइम ओरिजिनल सीरीज अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे द्वारा लिखी और तैयार की गई है, जबकि निर्देशन अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने किया है। सीरीज का निर्माण ओएमएल एंटरटेनमेंट कर रहा है। 
 
कहानी में संगीत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें यशराज मुखाटे की ओरिजिनल रचनाएं शामिल हैं, जो उनके पहले लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज की रचना होगी. कौसर मुनिर की खूबसूरत कविताएं कहानी की भावनात्मक गहराई को और निखारती हैं। 
 
ट्रेलर एक ऐसी कहानी का स्वर स्थापित करता है जो रचनात्मकता, दोस्ती और शांत बगावत पर आधारित है, और छोटे शहर के सपने देखने वालों की भावनात्मक धड़कन को पकड़ता है, जो अपनी आवाज़ ढूंढ रहे हैं। रतलाम के बीचों-बीच सिथ्त, बैंडवाले में मरियम नाम की एक युवा कवियत्री की कहानी है, जो अपनी पहचान, आज़ादी और अपनेपन के सवालों से जूझते हुए बिना नाम बताए अपनी रचनाएँ ऑनलाइन शेयर करना शुरू करती है। 
 
जहान कपूर ने अपने किरदार को लेकर कहा, उसकी यात्रा रोबो और डीजे सायको के साथ आगे बढ़ती है, जहां तीनों संगीत, हास्य और साझा महत्वाकांक्षा पर भरोसा करते हुए अपने हालात से परे जीवन की कल्पना करते है। ट्रेलर उनके आपसी रिश्ते, रचनात्मक बेचैनी और उस नाज़ुक आशा की झलक दिखाता है कि कला न केवल निकलने का रास्ता बन सकती है, बल्कि आगे बढ़ने का मार्ग भी। संगीत कहानी के भावनात्मक पहलू को आगे बढ़ाता है और स्वयं कथा का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है।
 
डीजे सायको कुछ हद तक रहस्यपूर्ण किरदार है, रतलाम में हर तरह के अजीबो -गरीब काम करता है, वह गहराई से महसूस करता है लेकिन अपनी भावनाओं को बीट्स और साउंड के ज़रिए सहयोगात्मक संगीत में व्यक्त करता है,” “वह हमेशा लो प्रोफ़ाइल में रहकर काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जब तक वह मरियम से नहीं मिलता, और बेशक रोबो से भी। वह उनके जीवन में पूरी तरह शामिल हो जाता है, और उसका पिछला जीवन कोने में किसी छाया की तरह मंडराता रहता है। 
 
उन्होंने कहा, उसे निभाना मेरे लिए बेहद मुक्तिदायक अनुभव था क्योंकि इसने मुझे संगीत और साउंड डिज़ाइन से जुड़े नए भावनाओं और रिश्तों का पता लगाने की अनुमति दी। अंकुर तिवारी, स्वानंद किरकिरे, अक्षत वर्मा और प्राइम वीडियो व ओएमएल द्वारा तैयार की गई पूरी टीम के साथ काम करना वास्तव में एक समृद्ध अनुभव रहा। 
 
शालिनी पांडे ने कहा, मरियम वह व्यक्ति है जो लगातार अपने भीतर की भावनाओं और दुनिया की उससे अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। कविता उसके लिए सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, एक ऐसा स्थान जहाँ वह बिना डर या अनुमति के अपने आप को सहज रूप में व्यक्त कर सकती है। उसे निभाना मेरे लिए एक बेहद व्यक्तिगत यात्रा रही, जिसमें मैंने मौन, संयम और अपनी आवाज़ को धीरे-धीरे खोजने के साहस को समझा। 
 
बैंडवाले में मुख्य भूमिकाओं में शालिनी पांडे, ज़हान कपूर, स्वानंद किरकिरे, संजना दीपू, आशिष विद्यार्थी, और अनुपमा कुमार शामिल हैं। सीरीज का प्रीमियर 13 फरवरी को प्राइम वीडियो पर होगा, और यह भारत के साथ-साथ दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से उपलब्ध होगी।
 

