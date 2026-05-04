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'लव इंश्योरेंस कंपनी' का ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, इस दिन प्राइम वीडियो पर शुरू होगी स्ट्रीमिंग

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Love Insurance Company release date
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (11:43 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (11:45 IST)
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प्राइम वीडियो ने तमिल साइंस-फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी 'लव इंश्योरेंस कंपनी' के एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। इस फिल्म को विग्नेश शिवन ने डायरेक्ट किया है और इसमें प्रदीप रंगनाथन, एसजे सूर्या, कृति शेट्टी, सीमान, योगी बाबू और गौरी किशन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 
 
अनोखी कहानी, फ्यूचरिस्टिक अंदाज, सटायर और रोमांस के शानदार बैलेंस के साथ, और अनिरुद्ध रविचंदर के म्यूजिक से सजी यह फिल्म आज की उस जनरेशन की परेशानियों को दिखाती है जो डेटिंग ऐप्स, बनाई हुई पहचान और एल्गोरिदम पर चलने वाले चुनावों के बीच जी रही है, लेकिन फिर भी इंसानी रिश्तों की उलझी हुई और अनप्रिडिक्टेबल फितरत को संभालकर रखना चाहती है। 
 
लव इंश्योरेंस कंपनी 6 मई से सिर्फ प्राइम वीडियो पर भारत और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम होगी। यह फिल्म तमिल में होगी, साथ ही हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ डब में भी उपलब्ध रहेगी। कहानी साल 2040 के चेन्नई में सेट है, जहां प्यार अब किस्मत पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि एक ताकतवर कंपनी उसे इंश्योर और गारंटी करती है। 
 
सूरियन, जो कंपनी का महत्वाकांक्षी सीईओ है, मानता है कि रिश्तों को एल्गोरिदम के जरिए समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं वाइब वासे, एक आजाद सोच वाला लड़का, मानता है कि प्यार नैचुरल और अनप्रिडिक्टेबल ही रहना चाहिए। उसकी दुनिया तब बदलती है जब उसकी मुलाकात धीमा से होती है, जो LIK सिस्टम पर पूरा भरोसा करती है। 
 
दोनों के बीच शुरू हुई यह लव स्टोरी दो अलग सोच को आमने-सामने ले आती है। इंसानी जज़्बात और कॉरपोरेट कंट्रोल की यह टक्कर आखिर में सवाल उठाती है कि क्या सच्चा प्यार उस दुनिया में बच सकता है जहां एहसास भी एक सामान बन चुके हैं?

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