संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, प्रिया सचदेव ने करिश्‍मा कपूर से मांगे तलाक के दस्तावेज

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं अब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है।

प्रिया सचदेव ने करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच हुए तलाक से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी है। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते, शर्तों, बच्चों की कस्टडी से जुड़े सारे डॉक्युमेंट्स मांगे हैं, जिसमें ये भी जिक्र होगा कि एलिमनी दी गई थी या नहीं। अगर हां तो करिश्मा को कितनी एलिमनी मिली थी।

प्रिया सचदेव ने प्रिया सचदेवा ने अपनी याचिका में मांग की कि उन्हें तलाक याचिका के पूरे दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल सभी कागजात, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खासतौर पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

करिश्‍मा कपूर के वकील ने जाहिर किया गुस्सा करिश्मा कपूर के वकील ने प्रिया सचदेव की याचिका पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे 'ओछी हरकत' करार दिया। उन्होंने इसे पूरी तरह निजी और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति को तलाक जैसे गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने करिश्मा को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। संजय कपूर का निधन 2025 में हुआ था। करिश्‍मा और संजय के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता की वसीयत पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि वसीयत में हेराफेरी की गई है और प्रिया सचदेव ने पूरी संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश की।