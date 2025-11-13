एसएस राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का धांसू फर्स्ट लुक रिलीज, साड़ी में दिखाया एक्शन अवतार

निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'ग्लोब ट्रॉटर' में साउथ स्टार महेश बाबू और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा साथ नजर आने वाली हैं। बीते दिनों इस फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आया था, जो विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं।
अब मेकर्स ने इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। फिल्म में प्रियंका के किरदार का नाम मंदाकिनी होगा। फर्स्ट लुक पोस्टर में प्रियंका पीली साड़ी पहने नजर आ रही हैं।
पोस्टर में प्रियंका का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। प्रियंका साड़ी पहने हाथ में बंदूक लिए नजर आ रही हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए राजामौली ने लिखा, 'वह महिला जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आपका स्वागत है! दुनिया को आपकी मंदाकिनी के अनगिनत रंग देखने का बेसब्री से इंतज़ार है।
बता दें कि 15 नवंबर को 'ग्लोब ट्रॉटर' के डायरेक्टर एस एस राजामौली की तरफ से हैदराबाद में एक मेगा इवेंट रखा गया है। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फिलहाल फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।