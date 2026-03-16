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ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट पर छाईं प्रियंका चोपड़ा, व्हाइट गाउन में लूटी महफिल

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Priyanka Chopra Oscar 2026
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:49 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:51 IST)
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98वें ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा का जलवा देखने को मिला। ऑस्कर इवेंट में प्रियंका बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने लुक से लाइमलाइट लुट ली। 
 
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प्रियंका ने ऑस्कर नाइट के ‍लिए एक व्हाइट स्ट्रैपलेस गाउन को चुना, जो उनकी टोंड बॉडी को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। 
 
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प्रियंका चोपड़ा ने मोनोटोन लुक चुना। उन्होंने अपने लुक को फिटेड कोर्सेट टॉप, थाई हाई स्लिट स्कर्ट और फेदर ट्रिम्स से ग्लैमर बनाया। 
 
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प्रियंका के लुक का सबसे बड़ा आकर्षण उनका नेकपीस था। बुल्गारी के इस शानदार नेकलेस में ब्लू सैफायर और ग्रीन एमरल्ड का जो तालमेल था, उसने पूरे आउटफिट में एक रॉयल वाइब जोड़ दी।
 
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तस्वीरों में प्रियंका एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
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प्रियंका ने ड्यूई बेस मेकअप और खुले स्ट्रेड बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया। उनका लुक ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर की याद दिला रहा है। 
 
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प्रियंका के इस लुक को देखने के बाद फैंस ने उन्हें ग्लोबल फैशन आइकन का टैग दिया है। फैंस लगातार प्रियंका की तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं। 

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