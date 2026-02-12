क्या प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस का रिश्ता सिर्फ एक PR स्टंट था? एक्ट्रेस ने हेटर्स को दिया करारा जवाब

Biodata Maker

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (11:24 IST)
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनस की शादी को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस कपल को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनके रिश्ते को सिर्फ एक 'PR स्टंट' मानते रहे हैं।
 
वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि शुरुआत में जब लोग उनके और निक के रिश्ते पर सवाल उठाते थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि हमारे बारे में ऐसा क्या था जो लोगों को पसंद नहीं आया। शायद हमारी संस्कृति अलग थी, देश अलग थे, धर्म अलग था या फिर उम्र का फासला। 
 
प्रियंका और निक के बीच 10 साल का अंतर है, जिसे लेकर अक्सर ट्रोलर्स उन्हें निशाना बनाते हैं। प्रियंका ने उन लोगों पर निशाना साधा जो लगातार उनके अलग होने की भविष्यवाणियां करते रहते हैं। उन्होंने कहा, हमें साथ रहते हुए 8 साल हो गए हैं। अगर लोग अब भी हमारा रिश्ता टूटने का इंतजार करना चाहते हैं, तो यह उनकी पसंद है। मैंने अब इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है।
 
प्रियंका ने यह भी स्वीकार किया कि निक की सादगी देखकर उन्हें भी शुरुआत में लगा था कि यह सब 'दिखावा' हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ निक की ईमानदारी ने उनका दिल जीत लिया। प्रियंका और निक ने साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शाही अंदाज में शादी की थी। यह शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी। 
 
प्रियंका और निक ने 2022 में सरोगेसी के जरिए बेटी मालती मैरी का स्वागत किया। आज यह परिवार एक खुशहाल जीवन बिता रहा है। प्रियंका जल्द ही फिल्म 'वाराणसी' से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। 

