दबाव में आकर प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था बेटी के जन्म का ऐलान, NICU में सुनाती थीं महामृत्युंजय मंत्र

BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (15:17 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (15:18 IST)
बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बीते दिनों प्रियंका ने अपनीबेटी मालती मैरी चोपड़ा के प्रीमैच्योयर बर्थ को लेकर बात की थी। अब एक्ट्रेस ने जे शेट्टी के पॉडकास्ट में प्रियंका ने मालती के जन्म के बाद के उस दौर को याद किया, जिसे उन्होंने "पर्सनली ट्रॉमेटिक" बताया है।
 
प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि जब मालती अस्पताल के NICU में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, तब उनके पास एक मीडिया हाउस का मैसेज आया। प्रियंका ने कहा, हमें धमकी दी गई कि अगर हमने 3 घंटे के भीतर खुद खबर अनाउंस नहीं की, तो वे इसे छाप देंगे। हम उस वक्त अपनी बेटी की सेहत को लेकर अनिश्चित थे और तैयार नहीं थे, लेकिन हमें मजबूरन दुनिया को बताना पड़ा।
 
मालती मैरी का जन्म प्री-मैच्योर हुआ था, जिस वजह से उसे करीब तीन महीने अस्पताल में बिताने पड़े। प्रियंका ने बताया कि उस कठिन समय में उन्होंने और निक ने सब कुछ छोड़ दिया था। अस्पताल के कमरे के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए निक जोनास अपनी बेटी के पास बैठकर गिटार बजाते और गाना सुनाते थे। वहीं, प्रियंका ने अपनी भारतीय जड़ों और आस्था का सहारा लिया। 
 
प्रियंका ने कहा, मेरे पास एक छोटा आईपॉड था जिसमें महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र दिन भर मालती के पालने के पास बजते रहते थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मालती इस दुनिया में आने के लिए बहुत संघर्ष कर चुकी है। वह बहुत डिजायर्ड और अनमोल बच्ची है। 
 
आज मालती पूरी तरह स्वस्थ है और अक्सर अपने माता-पिता के साथ खुशहाल पल बिताते नजर आती है, लेकिन प्रियंका का यह खुलासा उन करोड़ों माता-पिता के लिए एक प्रेरणा है जिनके बच्चे NICU की चुनौतियों से गुजरते हैं।

