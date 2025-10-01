रामायण पर बनी अन्य फिल्मों और शोज से कितनी अलग है 'रामायणम्', प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया खुलासा

नमित मल्होत्रा, फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर और DNEG के ग्लोबल CEO, जो विजुअल इफेक्ट्स, एनीमेशन और क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज में वर्ल्ड लीडर हैं, ने दुनिया के कुछ सबसे एंबिशियस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्राइम फॉक्स लिमिटेड के फाउंडर और नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, और प्राइम फॉक्स स्टूडियोज के पीछे की ताकत के रूप में, नमित मल्होत्रा ने ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा और द गारफील्ड मूवी जैसी दुनिया भर में हिट रहने वाली फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने हर जगह दर्शकों का खूब दिल मिला है।

एक दूर की सोच रखने वाले प्रोड्यूसर के रूप में, नमित ने कई ऑस्कर जीतने वाली इंटरनेशनल फिल्मों में काम करने के साथ, यह दिखाया है कि भारतीय रचनात्मकता दुनिया में क्या कुछ कर सकती है। अब वह अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट, 'रामायणम्' जिसका डायरेक्शन नीतेश तिवारी ने किया है, उसे पेश करने वाले हैं।



बता दें कि यह एक पीढ़ी में एक बार देखने वाली खास फिल्म होने का वादा करती है। इस तरह की फिल्म पहले कभी इतनी बड़ी स्केल पर नहीं बनाई गई है। फिल्म रामायणम् 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है और इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक भी माना जा रहा है।

फिल्म का पहला प्रोमो, जो 3 अगस्त को रिलीज़ हुआ था, ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। फैंस और इंडस्ट्री दोनों की ओर से इसे भारी खूब तारीफ मिली। प्रोमो का विजुअल स्केल, भावनाएं और असलीपन ने उम्मीदें और बढ़ा दिया है, और अब दर्शक बेसब्री से ट्रेलर और बड़े पर्दे पर फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे हैं।

नमित ने कहा कि रामायण अब उनके जीवन का सबसे बड़ा काम बन गई है, जिसके बारे ने बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें उसमें बहुत सफलता मिली है। और उसके बाद, जब रामायणम् को बनाने का मौका मिला, तो ऐसा लगा कि हमें उस कहानी को, उस दुनिया को उस तरीके से दिखाना चाहिए जिसकी वह असल में हक़दार है।

उन्होंने कहा, क्योंकि यह हमारे देश में इतना बड़ा महत्व रखती है, जिसकी हम गहराई से पूजा करते हैं। इसलिए सवाल यह था कि हम इसे सही पैमाने पर लाने के लिए, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के मेल का इस्तेमाल करके, दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं? और यही आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा विज़न, प्रेरणा और केंद्र बन गया है।

उन्होंने बताया कि यह रामायणम् पहले देखी गई सभी कहानियों से अलग कैसे होगी, और कहा, हाँ, लोगों ने रामायण टीवी पर देखी है, छोटे पर्दे पर देखी है। लेकिन अब तक किसी ने इतने बड़े बजट में रामायण फिल्म नहीं बनाई है। नया ये होगा कि हम उस महाकाव्य युद्ध, सबसे बड़ी लड़ाइयां और बड़े किरदारों को बड़े परदे पर जिंदा होते देखेंगे।

नमित ने कहा, अब तक रामायण ऐसे दिखाई गई है जैसे कोई स्टेज पर किया गया नाटक हो, जहां बस कहा जाता है 'यहाँ युद्ध हुआ था।' लेकिन हम वही पल दिखाना चाहते हैं, उसी पैमाने पर, जिस पर हमें गर्व हो। ताकि लोग देख सकें कि हमारी सोच और लेखन में जो भव्यता है, वह परदे पर कैसी दिखती है।

उन्होंने आगे कहा, दुनिया में कोई भी कहानी और कोई भी किरदार रामायण से बड़ा नहीं है। यही बात मेरे लिए एक चुनौती बन गई। क्यों हमारी यह कहानी आज तक दुनिया ने नहीं देखी? हम खुद ने भी इसे इस तरह कभी नहीं देखा और न ही दुनिया ने। मैं पूरी लगन से काम कर रहा हूं ताकि इसे इस तरह दिखा सकूँ कि हर कोई गर्व महसूस करे और लोगों को नई तरह से रामायण देखने का अनुभव मिले।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। रामायणम् एक बड़ा और शानदार फिल्मी अनुभव होगा, क्योंकि यह सदाबहार कहानी कहने की शैली पर आधारित है।

इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और इसे नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है। यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी और यह दुनियाभर में आईमैक्स में दिखाई जाएगी। इसका पहला पार्ट जहां दिवाली 2026 पर और जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा।