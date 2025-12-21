राहु केतु प्रमोशन के दौरान पुलकित सम्राट ने कही दिल की बात, बोले- मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपनी मां पर पूरा विश्वास

अपने करिश्माई स्क्रीन प्रेज़ेंस और जमीन से जुड़े ऑफ-स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। प्रमोशनल इंटरैक्शन्स के बीच हाल ही में उन्होंने एक बातचीत के दौरान न सिर्फ फिल्म के बारे में बात की, बल्कि आस्था, विश्वास और उन मूल्यों पर भी खुलकर चर्चा की, जो उन्हें एक इंसान के रूप में गढ़ते हैं।

इस खास बातचीत में पुलकित ने परिवार, परवरिश और विश्वास प्रणालियों को लेकर अपनी सोच साझा की, जो उनके दर्शकों के दिल को छू गईं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो पुलकित ने बेहद ईमानदारी से इसका जवाब दिया।

पुलकित सम्राट ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूं या नहीं, लेकिन मुझे अपनी मां पर पूरा भरोसा है। वह ज्योतिष पर पूरी श्रद्धा रखती हैं, तो जो वे कहती हैं मैं वो करता हूं, फिर वह चाहे पूजा करना हो या कहीं हाथ जोड़ना हो।

पुलकित का मानना है कि ऐसे संस्कार और मूल्य एक दिन में नहीं सीखे जाते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता-पिता से बच्चों तक पहुँचते हैं और हमारी सोच और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आस्था और विश्वास मानवता की सबसे बड़ी धरोहर हैं, जिन्हें हम आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं।

पुलकित सम्राट की यह सोच उनकी जड़ों से गहरे जुड़ाव, विनम्रता और सरल स्वभाव को दर्शाती है, यही कारण है कि वह सालों से दर्शकों के चहेते बने हुए हैं। उनकी बातों ने यह भी रेखांकित किया कि कई बार व्यक्तिगत विश्वास किसी व्यवस्था या सिद्धांत से नहीं, बल्कि परिवार और परवरिश से जन्म लेता है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो पुलकित सम्राट की फिल्म 'राहु केतु' 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है, और पुलकित के ऐसे विचारशील व आत्मीय विचार इस नई सिनेमाई यात्रा के लिए उत्सुकता को और भी मजबूत कर रहे हैं।