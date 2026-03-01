लंदन में सड़क हादसे का शिकार हुए सिंगर मंज मुसिक, जी सिने अवार्ड्स 2026 में करने वाले थे परफॉर्म

संगीत की दुनिया से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भांगड़ा और अर्बन हिप-हॉप के बेताज बादशाह मंजीत सिंह राल लंदन में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। मनजीत को दुनिया 'मंज मुसिक' के नाम से जानती है। इस हादसे में मंजीत को गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल वह लंदन के एक अस्पताल में उपचाराधीन हैं।

मंजीत सिंह राल को मुंबई में आयोजित होने वाले 'ज़ी सिने अवार्ड्स 2026' में अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देनी थी। वह अपने चार्टबस्टर गाने 'स्वैग मेरा देसी' (Swag Mera Desi) पर परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हालांकि, इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद उनके सभी आगामी प्रोजेक्ट्स और ट्रैवल प्लान्स को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

हालांकि अभी तक उनके परिवार या टीम की ओर से चोटों की गंभीरता के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन खबरों के अनुसार मंजीत की स्थिति स्थिर है। फैंस को उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक होकर मंच पर वापसी करेंगे।

मंजीत सिंह राल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों की पहली पसंद रहते हैं। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी (जुलाई 2024) में अपने गानों से समां बांध दिया था। 'ओम मंगलम', 'आजा माही' और 'साडी गली' जैसे गानों पर रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे सितारों को नचाने वाले मंजीत आज वैश्विक स्तर पर पंजाबी संगीत का चेहरा बन चुके हैं।

मंजीत ने अपने करियर की शुरुआत मशहूर ग्रुप RDB के साथ की थी। पारंपरिक पंजाबी लोक संगीत को मॉडर्न हिप-हॉप के साथ फ्यूजन करने की उनकी कला ने उन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह शोहरत दिलाई। अक्षय कुमार की फिल्मों में उनके संगीत ने एक अलग ही दौर शुरू किया था।