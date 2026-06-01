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सेना का सपना टूटने से लेकर 'पद्मश्री' तक, जानें आर माधवन के अनसुने किस्से

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R. Madhavan birthday
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (10:55 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (10:58 IST)
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भारतीय सिनेमा के सबसे वर्सटाइल और चहेते अभिनेताओं में से एक, आर माधवन 1 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी दिलकश मुस्कान, दमदार आवाज और सहज अभिनय के दम पर उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी अदाकारी का डंका बजाया है। 
 
हाल ही में भारत सरकार द्वारा 'पद्मश्री' से सम्मानित होने वाले माधवन का यह जन्मदिन उनके प्रशंसकों के लिए और भी खास हो गया है। आइए जानते हैं, जमशेदपुर के एक तमिल परिवार से निकलकर पैन-इंडिया स्टार बनने तक का उनका यह शानदार सफर कैसा रहा।
 
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जब टूटा सेना में जाने का सपना
आर माधवन का जन्म बिहार (अब झारखंड) के जमशेदपुर में हुआ था, जहां उनके पिता टाटा स्टील में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत थे। आज भले ही हम उन्हें एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहते थे। माधवन के मन में बचपन से देश की सेवा करने और एक आर्मी अफसर बनने का जुनून सवार था।
 
जब माधवन के पास सेना में शामिल होने का असल मौका आया, तो तकनीकी रूप से उनकी उम्र निर्धारित सीमा से महज 6 महीने कम निकल गई। इस एक छोटे से रिजेक्शन ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। सेना का सपना टूटने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपना ध्यान पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ केंद्रित किया।

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रिजेक्शन से शुरुआत और छोटे पर्दे का सफर
साल 1997 में माधवन ने एक टीवी कमर्शियल विज्ञापन से अपने करियर की शुरुआत की। इसी दौरान दिग्गज फिल्म निर्देशक मणि रत्नम की नजर उन पर पड़ी। मणि रत्नम ने उनका एक स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन रोल के लिए वे काफी छोटे लग रहे थे, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
 
इस शुरुआती झटके के बाद माधवन ने छोटे पर्दे का रुख किया। उन्होंने 'बनेगी अपनी बात' और 'घर जमाई' जैसे बेहद लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखा, जहां उनकी प्रतिभा को खूब सराहा गया और उन्हें 'साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड' से भी नवाजा गया।
 
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'मैडी' बनकर जीता पूरे देश का दिल
हिंदी सिनेमा में आर माधवन को असली और ऐतिहासिक पहचान साल 2001 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से मिली। फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए 'मैडी' के किरदार ने युवाओं को दीवाना बना दिया। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई।
 
माधवन ने अपने करियर में कभी खुद को किसी एक जॉनर में नहीं बांधा। उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। जिसमें रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, तनु वेड्स मनु सीरीज, धुरंधर और धुरंधर 2 शामिल है। साल 2022 में आई फिल्म 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' के जरिए माधवन ने बतौर लेखक और निर्देशक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतकर खुद को साबित किया। 
 
वहीं साल 2026 उनके करियर का स्वर्णिम काल साबित हो रहा है। हाल ही में 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया है, जिसे उन्होंने "सपनों से परे" बताया।
 

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