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प्राइम वीडियो की 'राख' ने मचाया तहलका, Ormax की 'टॉप 10 मोस्ट वाच्ड' लिस्ट में बनाई जगह

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Raakh web series
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (12:23 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (12:25 IST)
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एंडेमोल शाइन इंडिया और भाडीपा के एसोसिएशन में बनी लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर 'राख', जो अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रिलीज में से एक बनकर उभरी है। अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर के लीड रोल्स वाली इस ग्रिपिंग सीरीज़ को दर्शकों, क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोगों से हर तरफ तारीफें मिल रही हैं। 
 
अपनी बांधकर रखने वाली कहानी, लेयर्ड किरदारों और दमदार परफॉर्मेंस के साथ, 'राख' ने सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज कर दी हैं, और लोग इसके बेहतरीन स्टोरीटेलिंग और इमोशनल इंटेंसिटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 'राख' जैसे-जैसे अपनी इस शानदार रफ्तार को आगे बढ़ा रही है और अपने नाम एक के बाद एक मील के पत्थर जोड़ रही है, इसने ओरमैक्स की 'टॉप 10 मोस्ट-वाच्ड ओटीटी प्रॉपर्टीज इन इंडिया' की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। 

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यह अचीवमेंट इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और बड़े पैमाने पर दर्शकों के बीच इसकी पसंद को साफ बयां करता है। इसके अलावा, 'राख' ने दुनिया भर में नंबर 1 नॉन-इंग्लिश सीरीज़ के रूप में भी अपना ऑफिशियल डेब्यू किया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसकी ग्लोबल सक्सेस को और मजबूत करती है।

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कुख्यात रंगा-बिल्ला केस से इंस्पिरेशन लेते हुए बनी 'राख' एक आम क्राइम थ्रिलर से कहीं बढ़कर है। एक ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन और मजबूत इमोशनल स्टोरीटेलिंग को एक साथ जोड़ते हुए, यह सीरीज़ दुख, न्याय और इंसानी स्वभाव की पेचीदगियों को करीब से दिखाती है। भाडीपा के एसोसिएशन में एंडेमोल शाइन इंडिया की यह 'राख' अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।
 
​एंडेमोल शाइन इंडिया, भाडीपा और प्राइम वीडियो द्वारा प्रोड्यूस्ड और प्रोसित रॉय द्वारा डायरेक्टेड, 'राख' को अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत द्वारा क्रिएट, रिटेन और को-डायरेक्ट किया गया है। इस सीरीज़ में अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, आकाश मखीजा, रमनदीप यादव, दिव्या शर्मा, विवान शर्मा, अंशुल चौहान, राकेश बेदी और दिब्येंदु भट्टाचार्य सहित कई बेहतरीन कलाकारों की टीम शामिल है।​

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