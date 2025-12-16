rashifal-2026

राधिका आप्टे से लेकर बरखा सिंह तक, इन कलाकारों ने भारतीय मनोरंजन को दी नई परिभाषा

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (12:54 IST)
भारतीय मनोरंजन उद्योग ने पिछले कुछ सालों में कई होनहार और प्रतिभाशाली अभिनेताओं को पेश किया है जिन्होंने लगातार अविस्मरणीय प्रदर्शन किए हैं। अपने काम के प्रति अपार बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण दिखाने के बावजूद, इनमें से कई सितारे कमतर आंके गए और कम पहचाने गए। 
 
जटिल किरदारों को निभाने से लेकर पूरी कहानी को शानदार तरीके से पेश करने तक, उन्होंने बार-बार अपनी काबिलियत साबित की है। फिर भी, वे सुर्खियों से दूर रहती हैं। बरखा सिंह, श्वेता त्रिपाठी और अन्य अभिनेत्रियों ने विभिन्न मंचों पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन अभी भी वे उस पहचान का इंतजार कर रही हैं जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं। 
 
आइए नजर डालते हैं कुछ सबसे कम आंके जाने वाले एक्टर्स पर जो पर्दे के पीछे चुपचाप चमकते रहते हैं... 
 
webdunia
राधिका आप्टे
राधिका आप्टे ने भारतीय सिनेमा में लगातार बेहतरीन अभिनय किया है, और विभिन्न विधाओं में सहजता से बदलाव किया है। पैडमैन से लेकर लस्ट स्टोरीज, द वेडिंग गेस्ट और अन्य तक, उनकी भूमिकाओं में गहराई और विविधता झलकती है। फिर भी, वह सबसे कम आंकी गई प्रतिभाओं में से एक हैं, जिन्हें अभी भी उचित पहचान का इंतजार है।
 
webdunia
अर्जुन माथुर
प्रशंसित सीरीज़ मेड इन हेवन में अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर अर्जुन माथुर ने लगातार अलग-अलग प्रोजेक्ट में बारीक भूमिकाएं निभाई हैं। आलोचकों की प्रशंसा के बावजूद, वे एक कम आंका जाने वाला सितारा बने हुए हैं, जो कहीं ज़्यादा पहचान और दृश्यता के हकदार हैं।
 
webdunia
बरखा सिंह
बरखा सिंह यूट्यूब से लेकर ओटीटी और फिल्मों तक पहुंच चुकी हैं और लगातार प्रभावशाली अभिनय से अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। हाल ही में विक्रांत मैसी के साथ साबरमती रिपोर्ट में नजर आईं, उन्होंने एक दमदार और अविस्मरणीय कैमियो किया। क्रिमिनल जस्टिस 4 और अमेज़ॅन मिनीटीवी के लाफंगे में अभिनय करने के लिए तैयार, बरखा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखती हैं, फिर भी वे इंडस्ट्री की सबसे कम आंकी जाने वाली प्रतिभाओं में से एक हैं।
 
webdunia
हर्षवर्धन राणे
हर्षवर्धन राणे ने सनम तेरी कसम, हसीन दिलरुबा और सावी जैसी फिल्मों में प्रभावशाली अभिनय किया है। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और भावनात्मक गहराई के साथ, वह सबसे कम आंके जाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें अभी भी वह पहचान नहीं मिल पाई है जिसके वे हकदार हैं।
 
webdunia
श्वेता त्रिपाठी
श्वेता त्रिपाठी ने मसान, मिर्जापुर और ये काली काली आंखें जैसी हिट फिल्मों में लगातार शानदार अभिनय किया है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और भावनात्मक गहराई के बावजूद, उन्हें कम आंका जाता है और अभी तक उन्हें वह व्यापक पहचान नहीं मिल पाई है जिसकी वह हकदार हैं।

परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर 2025: इन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सेट किए नए स्टैंडर्ड

