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'राजा शिवाजी' से रितेश देशमुख का बड़ा कदम, बदल सकता है मराठी सिनेमा का भविष्य

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Raja Shivaji Movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:03 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:04 IST)
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जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की फिल्म 'राजा शिवाजी' इस समय काफी चर्चा में है। इस बड़ी और खास फिल्म में रितेश देशमुख सिर्फ़ अभिनय ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसका निर्देशन, निर्माण और लेखन भी किया है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित है।
 
करीब 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रितेश देशमुख की हिंदी और मराठी सिनेमा में अच्छी फैन फॉलोइंग है। खास बात यह है कि मराठी सिनेमा में उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं रही है। कई हिट और मनोरंजक फिल्में देने के बाद अब वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘राजा शिवाजी’ लेकर आ रहे हैं।
 
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इस फिल्म में हिंदी और मराठी सिनेमा के कई बड़े कलाकार नजर आएंगे, जैसे संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख और खुद रितेश देशमुख।
 
कुछ हफ्ते पहले फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ‘राजा शिवाजी’ को मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म अपने बड़े स्तर, शानदार निर्माण, दमदार एक्शन और बेहतरीन तकनीक के लिए चर्चा में है। इसका संगीत मशहूर जोड़ी अजय-अतुल ने दिया है, जो फिल्म को और भव्य बनाता है।
 
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रितेश देशमुख हमेशा अलग और अच्छे प्रोजेक्ट्स चुनने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ‘वेड’, ‘माउली’ और ‘लाई भारी’ जैसी सफल फिल्में दी हैं, जिससे उनकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ साफ दिखती है। ‘वेड’ ने 73 करोड़ रुपये से ज्यादा और ‘लाई भारी’ ने करीब 33 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
 
‘राजा शिवाजी’ के जरिए रितेश देशमुख एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस फिल्म में वह एक मजबूत और ऐतिहासिक कहानी को बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें मनोरंजन के साथ-साथ एक अच्छा और असरदार संदेश भी है।
 
जियो स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत और मुंबई फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे और जिनिलीया देशमुख ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी यह फिल्म 1 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में मराठी और हिंदी भाषा में रिलीज़ होगी। यह फिल्म भारत के इतिहास को भव्य और भावनात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी।

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