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रजनीकांत की 173वीं फिल्म का टाइटल होगा 'धर्मन', फर्स्ट लुक पोस्टर में दिखा थलाइवर का डेडली डॉक्टर अवतार

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Rajinikanth 173rd movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 (11:44 IST) Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 (11:46 IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 173वीं फिल्म के टाइटल का ऐलान हो गया है। कमल हासन के होम प्रोडक्शन 'राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल' के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का नाम 'धर्मन: द डेडली डॉक्टर' रखा गया है। इसके साथ बेहद दमदार टैगलाइन दी गई है—"धर्ममे वेल्लुम" (केवल धर्म/न्याय की ही जीत होगी)।
 
'धर्मन' को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस इसके डायरेक्टर को लेकर था। पहले इस प्रोजेक्ट से दिग्गज निर्देशक सुंदर सी जुड़े थे, लेकिन कुछ कारणों से वह अलग हो गए। इसके बाद 'डॉन' फेम सिबी चक्रवर्ती को कमान सौंपी गई, मगर प्री-प्रोडक्शन के बाद उन्होंने भी इस मेगा-प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। 

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आखिरकार, 'ओह माई कडावुले' और 'ड्रैगन' जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले युवा निर्देशक अश्वथ मारीमुथु पर थलाइवर और कमल हासन ने भरोसा जताया है। अश्वथ ने रजनीकांत की 'पदयप्पा' के मास एलिमेंट्स और 'वेट्टैयाडू विलायडू' जैसे थ्रिलर फ्लेवर को मिलाकर इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है।
 

 

पोस्टर ब्रेकडाउन: खूनी डॉक्टर के अवतार में थलाइवर का स्वैग

'धर्मन' का जो फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हुआ है, उसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। पोस्टर में रजनीकांत का ऐसा डार्क और खतरनाक रूप सामने आया है, जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा। रजनीकांत साल्ट-एंड-पेपर लुक और स्टाइलिश सनग्लासेस पहने ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़े हैं। उन्होंने मेडिकल सर्जिकल गाउन पहना हुआ है।
 
पोस्टर में रजनीकांत के हाथ में सर्जिकल ब्लेड है, जिससे खून टपक रहा है। सबसे चौंकाने वाला विवरण उनके पैरों के पास है, जहां कांच के टुकड़ों और बिखरे हुए मेडिकल उपकरणों के बीच एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है।

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इस पोस्टर को देखकर फैंस लगातार थ्योरीज बना रहे हैं कि क्या रजनीकांत फिल्म में एक ऐसे डॉक्टर बने हैं जो समाज की सफाई करने के लिए कानून हाथ में लेता है?
 
'धर्मन' सिर्फ रजनीकांत और कमल हासन के जुड़ाव के कारण ही बड़ी नहीं है, बल्कि इसकी टेक्निकल टीम भी बेहद मजबूत है। रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंदर फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार कर रहे हैं। देश की सबसे लोकप्रिय स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी 'अनबारिव' फिल्म के हाई-वोल्टेज और स्टाइलिश एक्शन सीन्स को डिजाइन कर रही है। फिल्म में मुख्य अभिनेत्रियों के रूप में सिमरन और राशि खन्ना की एंट्री हो चुकी है, जबकि कॉमेडियन योगी बाबू भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

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