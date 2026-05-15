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रजनीकांत की 'जेलर 2' के सेट पर दर्दनाक हादसा, करंट लगने से क्रू मेंबर की मौत

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Rajinikanth Jailer 2 set accident
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 15 May 2026 (15:02 IST) Updated Date: Fri, 15 May 2026 (15:03 IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के सेट से एक दुखद खबर सामने आई है। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड (ECR) स्थित आदित्यराम फिल्म सिटी में चल रही फिल्म की शूटिंग के दौरान एक युवा क्रू मेंबर की जान चली गई है। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और रजनीकांत के प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया है।
 
खबरों के अनुसार, फिल्म 'जेलर 2' के अंतिम शेड्यूल की कुछ पेंडिंग दृश्यों की शूटिंग चल रही थी। सलेम के रहने वाले 28 वर्षीय टी. कार्तिकेयन, जो फिल्म यूनिट में एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में कार्यरत थे, एक घर के सेट पर बिजली के कनेक्शन का काम देख रहे थे। काम के दौरान अचानक वह एक लाइव बिजली के तार के संपर्क में आ गए।

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करंट इतना जोरदार था कि कार्तिकेयन मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। सेट पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया। कार्तिकेयन एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और सिनेमा की दुनिया में अपना भविष्य बनाने का सपना लेकर चेन्नई आए थे।
 
हादसे की सूचना मिलते ही कानाथुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बिजली के इंतजामों में लापरवाही की बात सामने आ रही है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या सेट पर पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं। इस घटना के बाद उस दिन की शूटिंग, जिसमें रजनीकांत खुद शामिल होने वाले थे, तुरंत रद्द कर दी गई।
 
'जेलर 2', जिसे 'हुकुम' (Hukum) नाम दिए जाने की चर्चा है, का मुख्य हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था। 21 अप्रैल 2026 को मेकर्स ने एक रैप-अप पार्टी की तस्वीरें भी साझा की थीं। हालांकि, कुछ पैचवर्क और तकनीकी दृश्यों के लिए छोटी यूनिट के साथ काम जारी था। इस सीक्वल में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, वसंत रवि और मिर्ना अपनी भूमिकाओं को दोहराते नजर आएंगे। 

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