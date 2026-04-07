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राजपाल यादव ने किया सौरभ द्विवेदी के टिप्पणी पर खुलासा, कहा "अगर उन्हें दुख पहुंचाओगे तो मुझे भी होगा दुख"

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Rajpal Yadav
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:07 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:27 IST)
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हाल ही में आयोजित चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में अभिनेता राजपाल यादव की उपस्थिति ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी थी। अभिनेता के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हो गया, जब सौरभ द्विवेदी ने उनके चेक बाउंस केस को लेकर एक मजाक उड़ाया। लेकिन अब राजपाल यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि यह मजाक एक सामान्य बातचीत का हिस्सा था, जिसे गलत समझा गया।
 

राजपाल यादव ने सौरभ द्विवेदी के मजाक पर की सफाई

राजपाल यादव ने मंगलवार को अपने X अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, "सभी को नमस्कार! मुझे हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में शामिल होने का मौका मिला था। वहां इंडस्ट्री के कई लोगों से मुलाकात हुई और बहुत सारी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। इस दौरान सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान के साथ मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, और आम लोगों की सोच पर चर्चा कर रहा था।"
 
उन्होंने आगे कहा, "कभी-कभी फिल्मों में भी ऐसा होता है कि एक सीन को हम एक खास अंदाज में डिज़ाइन करते हैं, लेकिन दर्शकों तक उसका मतलब ठीक से नहीं पहुंच पाता। यही सिनेमा है! सौरभ और जाकिर मेरे बहुत करीबी हैं। वह हमेशा मेरी इज्जत करते हैं।"

सौरभ द्विवेदी की टिप्पणी पर दिया जवाब

राजपाल यादव ने कहा कि सौरभ और जाकिर के साथ उनका रिश्ता भाई जैसा है। "सौरभ ने शो के दौरान दर्शकों को सराहना करने के लिए प्रेरित किया, और मैं इसका आभारी हूं। कृपया सौरभ की आलोचना न करें, क्योंकि अगर आप उन्हें दुख पहुंचाएंगे, तो वह मुझे भी दुखी करेंगे। मैं सौरभ से बहुत प्यार करता हूं, मैं जाकिर से भी बहुत प्यार करता हूं। और मैं आप सभी से भी बहुत प्यार करता हूं। मैं यहां आपके कारण ही हूं। धन्यवाद।"


राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर जानकारी

राजपाल यादव हाल ही में एक 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल गए थे। हालांकि, उन्हें 16 फरवरी को अंतरिम जमानत मिल गई थी और वह अब अपने कामों को पूरा करने के लिए वापस लौट आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाद में यह साफ किया कि राजपाल को पहले दी गई अंतरिम जमानत के बावजूद उन्हें फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा।
 

सोशल मीडिया पर बवाल: सौरभ की टिप्पणी का बुरा असर

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान जब राजपाल यादव ने वैश्विक मुद्राओं में उतार-चढ़ाव पर बात की, तो सौरभ द्विवेदी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, "राजपाल भाई, चाहे डॉलर और रुपया कितना भी बदलें, आपको उतने ही पैसे लौटाने होंगे जितने उधार हैं।" यह टिप्पणी राजपाल ने हंसी में उड़ा दी, लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे असंवेदनशील करार दिया और सौरभ की आलोचना की।
 

राजपाल यादव का जवाब: यह मजाक था

राजपाल यादव ने वीडियो में कहा कि यह मजाक था और इसे गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने कहा कि वह सौरभ और जाकिर के साथ एक मजबूत रिश्ते में हैं, और यह सब एक हलके-फुलके अंदाज में था। उनका यह संदेश था कि लोग बिना सोचे-समझे इस मामले को बढ़ा न दें, क्योंकि इसमें कोई बुरी भावना नहीं थी।



 

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WD Entertainment Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:07 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:27 IST)

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