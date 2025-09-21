Biodata Maker

कभी मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते थे राजू श्रीवास्तव, पहले शो के लिए मिले थे इतने रुपए

, रविवार, 21 सितम्बर 2025 (13:07 IST)
कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वह आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव की पुण्यतिथि हैं। इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। 
 
राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम सत्य प्रकाश था। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह मुंबई आ गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'टी टाइम मनोरंजन' से की थी। 

राजू श्रीवास्तव को दुनियाभर में पहचान कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से मिली थी। इस शो से उनको कॉमेडी का बादशाह कहा जाने लगा। हालांकि इससे पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया। राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए थे तब उन्हें परिवार खर्चा चलाने के लिए पैसे भेजता था, जो मुंबई शहर में कम पड़ जाते थे।

खर्चा उठाने के लिए राजू श्रीवास्तव ने मुंबई की सड़कों पर ऑटो भी चलाया। इसी ऑटो की वजह से उन्हें पहला ब्रेक भी मिला। जब उन्हें अपना पहला शो किया था तो 50 रुपये में कॉमेडी की। यहीं से उनका बतौर कॉमेडी किंग सफर शुरू हुआ।
 
राजू श्रीवास्तव कई कॉमेडी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुके थे। वह पहली बार 1988 में फिल्म 'तेजाब' में दिखे थे। राजू श्रीवास्तव 'मैंने प्यार किया' (1989) में ट्रक क्लीनर तो 'बाज़ीगर' में कॉलेज स्टूडेंट के रोल में भी नजर आए थे। 

कभी स्कूल की फीस भरने के लिए घर-घर जाकर सामान बेचते थे गुलशन ग्रोवर, बैडमैन बनकर मिली लोकप्रियता

