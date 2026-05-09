Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






चेकर्ड आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह का बॉस लेडी लुक, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहर

Advertiesment
Rakul Preet Singh latest photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:18 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:23 IST)
google-news
बॉलीवुड की 'ग्लैमर क्वीन' रकुल प्रीत सिंह अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। रकुल हमेशा अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने अपना बॉस लेडी लुक फैंस के साथ शेयर किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में रकुल ग्रे चेकर्ड थ्री-पीस को-आर्ड सेट में न केवल बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं, बल्कि उनके कॉन्फिडेंट पोज और किलर एक्सप्रेशंस ने फैंस को दीवाना बना दिया है। 
 
webdunia
रकुल प्रीत ने ग्रे प्लेड स्ट्रैपलेस जंपसूट पहना है, जिसके साथ मैचिंग ओवरसाइज़ ब्लेज़र कैरी किया गया है। आउटफिट का स्ट्रक्चर्ड डिजाइन उन्हें एक पावरफुल और हाई-फैशन लुक दे रहा है। 
 
webdunia
वाइड-लेग पैंट्स और फ्रंट बटन डिटेलिंग पूरे अटायर को मॉडर्न कॉरपोरेट ग्लैम टच दे रहे हैं। तस्वीरों में अभिनेत्री का कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है।
 
webdunia
रकुल कभी कैमरे में डीप आई कॉन्टैक्ट देती दिख रही हैं तो कभी साइड प्रोफाइल से अपने शार्प एक्सप्रेशन से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। उनका यह एटीट्यूड-भरा अंदाज फोटोशूट को और ज्यादा आकर्षक बना रहा है। 
 
webdunia
रकुल ने मिनिमल मेकअप, न्यूड लिप शेड और ग्लॉसी स्किन से अपना लुक कम्प्लीट किया है। उन्होंने इस लुक के साथ सॉफ्ट वेवी बॉब हेयरस्टाइल चुना है, जो उनके फेस कट पर पूरी तरह सूट कर रहा है। 
 
webdunia
तस्वीरों में रकुल के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। चाहे कुर्सी पर बैठकर दिया गया बोल्ड पोज हो या पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होने का अंदाज़, रकुल का आत्मविश्वास हर फ्रेम में झलक रहा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जब मोना शौरी को पता चला पति बोनी कपूर और श्रीदेवी का है अफेयर, ऐसी हो गई थी हालत, जसपिंदर नरूला ने किया खुलासा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels