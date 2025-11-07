Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rakul Preet Singh Hot Photos

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (17:32 IST)
रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रकुल का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। 
 
webdunia
रकुल अपने लुक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही है। हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की ड्रेस में अपनी कुछ सुपर हॉट तस्वीरें शेयर की है। 
 
webdunia
रकुल व्हाइट कलर की बेहद स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहने दिख रही है। मिनी स्कर्ट में रकुल अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
रकुल ने ग्लॉसी मेकअप, खुले बालों और कानों में गोल्डन कलर के बड़े से ईयरिंग्स पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में रकुल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
दे दे प्यार दे 2 में रकुल एक बार फिर अजय देवगन संग रोमांस करती नजर आएंगी। यह फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हो रही है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंडियन आइडल: 23 साल बाद 'मोरे पिया' गाने के लिए फिर साथ आए श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels