Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का सुपर सिजलिंग लुक, देखिए तस्वीरें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rakul Preet Singh latest photos

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (17:49 IST)
रकुल प्रीत सिंह अपनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह अपने हॉट एंड ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। रकुल फैंस के साथ अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 
 
webdunia
इस बार रकुल ने बेहद स्टाइलिश गाउन में अपनी तस्वीरें शेयर की है। इस फुल स्लीव्स गाउन पर मरून कलर के चेक्स प्रिंट हैं। 
 
webdunia
रकुल ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही उन्होंने बड़े से गोल्डन ईयरिंग्स कैरी किए हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में रकुल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही है। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
इन तस्वीरों के साथ रकुल ने कैप्शन में लिखा, ओके, मुझे प्यार की एक झलक के साथ ब्लैक कलर पसंद है। 
 
webdunia
वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल आखिरी बार 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आई थीं। अब वह जल्द ही रामायणम् और पति पत्नी और वो 2 में दिखेंगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चित्रांगदा का अनोखा इंटरव्यू: सलमान की गलवान, बेटे से लेकर तो स्मिता पाटिल से तुलना तक

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels