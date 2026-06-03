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'पेड्डी' के लिए राम चरण ने झेला असली दर्द, कुश्ती सीन कीशूटिंग में लगी चोटें

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Ram Charan Peddi injury
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (13:40 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (13:42 IST)
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साउथ सुपरस्टार राम चरण अपनी आने वाली फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए उनकी मेहनत अब चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गई है। खबर है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता को कई चोटों का सामना करना पड़ा।
 
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' में वास्तविकता और प्रामाणिकता को पर्दे पर उतारने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें शारीरिक रूप से भारी पड़ी। निर्देशक बुच्ची बाबू सना की आगामी फिल्म की दमदार कुश्ती वाले दृश्यों की शूटिंग के दौरान अभिनेता को कई चोटें आईं, जिनमें कलाई के कार्टिलेज में गंभीर चोट और बाईं आंख के ऊपर लगी चोट शामिल है।

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अपनी भूमिकाओं को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए मशहूर राम चरण ने फिल्म के कई दृश्यों में वास्तविक पहलवानों के साथ काम करने पर जोर दिया। हालांकि, इनमें से कई पहलवान शूटिंग के दौरान अपने वारों को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि खेल के दौरान विकसित हुई उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां अक्सर दृश्यों में हावी हो जाती थीं। 
 
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आक्रामक पकड़-धकड़ और बेहद यथार्थवादी कुश्ती के मूव्स के कारण कई बार जोरदार टक्करें हुईं, जिससे राम चरण को चोटें लगीं। हर टेक के बाद पहलवान अक्सर अभिनेता से माफी मांगते थे क्योंकि अनजाने में उन्हें चोट पहुंच जाती थी।
 
बताया जाता है कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण शूटिंग का असर फिल्मांकन समाप्त होने के बाद भी राम चरण पर बना रहा। अभिनेता ने खुलासा किया कि लगातार कुश्ती और पकड़-धकड़ वाले दृश्यों की वजह से उनकी घायल कलाई में कंपन और गंभीर तनाव पैदा हो गया था, जिसके कारण शूटिंग के बाद सामान्य गतिविधियां करना भी उनके लिए दर्दनाक हो गया था।
 
1980 और 90 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित पेड्डी एक भावनात्मक पीरियड-एक्शन ड्रामा है। फिल्म में राम चरण एक साधारण मजदूर की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी हाशिए पर खड़ी समुदाय की अस्मिता, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए दमनकारी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करता है।

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