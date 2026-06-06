'पेड्डी' बनी बॉक्स ऑफिस चैंपियन, 2 दिनों में किया इतने करोड़ का कलेक्शन

Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 (15:21 IST)
Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 (15:23 IST)
महीनों तक सोशल मीडिया और फैंस के बीच भारी बज बनाए रखने के बाद, भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक राम चरण स्टारर 'पेड्डी' ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। फिल्म को दर्शकों का इतना शानदार और जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है कि इसने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक दर्ज करा ली है।
अपनी इस धमाकेदार शुरुआत के साथ ही 'पेड्डी' इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस कामयाबियों में से एक बनकर उभरी है। राम चरण, जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू स्टारर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, 'पेड्डी' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। महीनों के लंबे इंतजार, चार्टबस्टर गानों और दमदार ट्रेलर के बाद, इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को पूरी तरह से जीत लिया है।
रिलीज के महज दो दिनों के भीतर ही पेड्डी ने कमाई के नए मील के पत्थर स्थापित कर दिए हैं। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 181.8 करोड़ रुपए का छप्परफाड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो इसे इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक बनाता है। खास बात यह है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई में दूसरे दिन शानदार उछाल देखने को मिला है और सभी शोज़ में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
अब जब वीकेंड शुरू हो चुका है और कई शहरों से शोज़ के हाउसफुल होने की खबरें आ रही हैं, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म और भी बड़े रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म में राम चरण के खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन और दमदार परफॉर्मेंस की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है।
'आरआरआर' के बाद 'पेड्डी' राम चरण के करियर की दूसरी 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। इसी के साथ वे दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक से ज्यादा बार 100 करोड़ की ओपनिंग देने वाले भारत के केवल पांचवें एक्टर बन चुके हैं।
इस ऐतिहासिक कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, #Peddi ने 2 दिनों में वर्ल्डवाइड 181.8 करोड़+ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस चैंपियन #PEDDI सिनेमाघरों पर राज कर रही है। अपनी टिकटें अभी बुक करें।
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे दमदार कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म के स्केल और इसके इम्पैक्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं।
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