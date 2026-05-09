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भोपाल में इस दिन होगा 'पेड्डी' का मेगा ट्रेलर लॉन्च, राम चरण-जान्हवी कपूर की मौजूदगी संग एआर रहमान की हो सकती है लाइव परफॉर्मेंस!

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Peddi Movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (15:05 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (15:07 IST)
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'पेड्डी' पहले ही साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है, जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में जान्हवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं, और अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर फैंस और इंडस्ट्री के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। 
 
इसी बढ़ते क्रेज के बीच अब फिल्म के प्रमोशन को नई रफ्तार देते हुए टीम 16 तारीख को भोपाल पहुंचने जा रही है, जहां से एक्साइटमेंट और भी बढ़ने वाली है। सूत्रों के अनुसार, पेड्डी का ट्रेलर अगले वीकेंड शनिवार को भोपाल में होने वाले भव्य लॉन्च इवेंट में रिलीज किया जा सकता है। 

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इस खास मौके पर राम चरण, निर्देशक बुची बाबू साना, निर्माता वेंकट सतीश किलारू, सुकुमार और जान्हवी कपूर के शामिल होने की उम्मीद है। इस इवेंट की भव्यता को और खास बनाने के लिए ए. आर. रहमान के भी मौजूद रहने और लाइव परफॉर्मेंस देने की संभावना है। बड़े स्तर पर प्लान किया जा रहा यह लॉन्च इस साल के सबसे बड़े फिल्म इवेंट्स में से एक साबित हो सकता है।
 
फिल्म की एडवांस बुकिंग को अमेरिका में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। वहीं हाल ही में सुकुमार ने पेड्डी के सेट्स का दौरा किया था और फिल्म के ओवरऑल कंटेंट की काफी सराहना की। फिल्म का अब तक सामने आया हर कंटेंट दर्शकों तक शानदार तरीके से पहुंचा है और हर तरफ लोगों से मजबूत जुड़ाव बना रहा है।
 
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हर नए कंटेंट के साथ, पेड्डी सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनती जा रही है। फिल्म का हर कंटेंट ड्रॉप चाहे वो टीज़र हो, "चिकिरी चिकिरी" गाना हो, "रई रई रा रा" गाना हो या पोस्टर-शानदार ढंग से काम कर गया है। हर एक चीज़ हमें बहुत ही अनोखे तरीके से पेड्डी की दुनिया में ले गई है। यह पूरी तरह से कंटेंट की सफलता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है।
 
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, पेड्डी में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ शिव राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू नजर आएंगे। वेंकट सतीश किलारू द्वारा उनके बैनर 'वृद्धि सिनेमाज' के तहत और प्रमुख प्रोडक्शन हाउस 'मैत्री मूवी मेकर्स' के सहयोग से निर्मित, तथा उत्तर भारत में 'जियो स्टूडियोज' द्वारा रिलीज की जा रही यह फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली है।

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