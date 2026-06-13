'रामायण' के लक्ष्मण सुनील लहरी बने किसान, ऑर्गेनिक फार्महाउस का वीडियो वायरल

Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (15:52 IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (15:54 IST)
रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम के आज्ञाकारी और वीर भाई लक्ष्मण की भूमिका निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले सुनील लहरी लंबे सेमय से एक्टिंग से दूर हैं। हालांकि वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। सुनील लहरी अक्सर अपनी लाइफ के खूबसूरत पल फैंस के साथ शेयर करते हैं।
सुनील लहरी इन दिनों चकाचौंध से दूर किसान की भूमिका निभा रहे हैं। वह अपने आलीशान फार्महाउस पर हैं। हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में 65 साल के सुनील लहरी अपने आलीशान और हरे-भरे फार्महाउस की सैर कराते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में जो सबसे खास बात फैंस को आकर्षित कर रही है, वह है सुनील लहरी की सादगी। वह सिर्फ अपने खेतों को दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर फसलों के बीच मेहनत करते और मोरिंगा (सहजन) तोड़ते नजर आ रहे हैं।
एक्टर के इस जैविक साम्राज्य को देखकर हर कोई हैरान है। सुनील लहरी ने गर्व से अपने फैंस को बताया कि उनके इस फार्महाउस पर किसी एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों प्रकार की फसलें लहलहा रही हैं। उन्होंने अपने खेतों में पालक, मेथी, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च जैसी रोजमर्रा की सब्जियां उगाई हैं।
इतना ही नहीं, उनके बगीचे में तरबूज, केला, पपीता और यहाँ तक कि काजू के पेड़ भी लगे हुए हैं, जिन पर बेहतरीन फल आ रहे हैं। सुनील लहरी का मानना है कि आज के मिलावटी दौर में शुद्ध और सेहतमंद रहना सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि वे अपने खेत में उगाई जाने वाली हर चीज को पूरी तरह से 'ऑर्गेनिक' रखते हैं।
इसमें किसी भी तरह के हानिकारक रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खेतों में काम करने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि मिट्टी से जुड़कर काम करने में उन्हें जो मानसिक शांति और शारीरिक संतुष्टि मिलती है, वह किसी भी बड़े पुरस्कार या स्टारडम से बढ़कर है।
फैंस कर रहे हैं सादगी को सलाम
सुनील लहरी का यह जमीनी अंदाज उनके प्रशंसकों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज के समय में जब छोटे-छोटे स्टार्स में घमंड आ जाता है, तब सुनील लहरी जैसा महानायक, जिसने इतिहास के सबसे बड़े शो में काम किया, आज भी इतना विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ है।
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