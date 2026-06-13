'राणा नायडू 2' के एक साल, कृति खरबंदा का शांत अभिनय क्यों बना शो की जान?

'राणा नायडू 2' को रिलीज़ हुए एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन सीरीज़ को लेकर चर्चाएं आज भी उसके विस्फोटक पारिवारिक ड्रामा, दमदार परफॉर्मेंस और उस गहरे, भावनात्मक रूप से जटिल संसार के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिसे इस शो ने दर्शकों के सामने पेश किया।

हालांकि शो का सबसे ज्यादा ध्यान राणा दगुबत्ती और व्यंकटेश दगुबत्ती पर था, लेकिन इस बीच एक परफॉर्मेंस ऐसा भी था, जिसने बिना ज्यादा शोर किए गहरा प्रभाव छोड़ा और वह थी कृति खरबंदा द्वारा निभाया गया आलिया ओबेरॉय का किरदार।





रोमांटिक कॉमेडी और मेनस्ट्रीम एंटरटेनर्स में कृति को देखने वाले दर्शकों के लिए आलिया एक ताज़ा बदलाव की तरह थी। वह कहानी में केवल ग्लैमर जोड़ने वाला पारंपरिक किरदार नहीं थीं, बल्कि 'राणा नायडू' की दुनिया में वे रहस्य, बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और अप्रत्याशितता का मिश्रण लेकर आई थीं, जिसने दर्शकों को उनके किरदार से जोड़े रखा।

इसके अलावा कृति की परफॉर्मेंस को सबसे अलग बनाने वाली बात थी उनका संयम। एक ऐसे शो में, जो ऊंची आवाज़ वाले टकराव, सत्ता संघर्ष और हाई-स्टेक ड्रामा से भरा हुआ था, में उन्होंने अपनी छोटी-छोटी भावनाओं को बेहद संजीदगी से निभाया। उन्होंने आलिया की भावनाओं को धीरे-धीरे उभरने दिया। यही वजह है कि उनका किरदार वास्तविक और यादगार महसूस हुआ।

आलिया ओबेरॉय के किरदार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि उसने 'राणा नायडू' की दुनिया को उसके केंद्रीय पारिवारिक संघर्ष से आगे बढ़ाया। वह कहानी में एक अलग तरह की ताकत का प्रतिनिधित्व करती दिखीं। यह एक ऐसी शक्ति थी, जो शारीरिक दबदबे से नहीं बल्कि भावनात्मक जटिलताओं और रणनीतिक सोच से बनी थीं।

यही वजह है कि कृति के लिए यह भूमिका उनके लगातार विकसित होते करियर में एक अहम पड़ाव साबित हुई। कमर्शियल फिल्मों और विभिन्न किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री को 'राणा नायडू 2' ने अपने अभिनय का अधिक गंभीर, गहरा और रोमांचक पक्ष दिखाने का अवसर दिया।

इसी के साथ एक साल बाद भी 'राणा नायडू 2' भारतीय स्ट्रीमिंग जगत की सबसे चर्चित सीरीज़ बनी हुई है, और कृति खरबंदा की आलिया ओबेरॉय इसकी सबसे दिलचस्प मौजूदगियों में से एक मानी जाती हैं। यह कृति की सबसे शोरगुल वाली परफॉर्मेंस भले न हो, लेकिन निश्चित रूप से यह उन परफॉर्मेंस में से एक है, जो लंबे समय तक याद रहेगी।