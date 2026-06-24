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'राणाबाली' का क्लाइमेक्स होगा सबसे बड़ा हाईलाइट, 16 दिन तक चला विजय देवरकोंडा-अर्नोल्ड वोस्लू का शूट

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Ranabaali movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 (13:24 IST) Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 (13:26 IST)
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एक्टर विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म 'राणाबाली' ने पहले ही काफी सुर्खियां बटोर ली हैं, क्योंकि 'द ममी' के विलेन अर्नोल्ड वोस्लू इस प्रोजेक्ट में विलेन के रूप में शामिल हुए हैं। डायरेक्टर राहुल संक्रित्यन ने माना कि इस हॉलीवुड एक्टर से मिलना उनके लिए एक बड़ा 'स्टार-स्ट्रक' (किसी बड़े स्टार को देखकर हैरान रह जाने वाला) मोमेंट था।
 
​यह कास्टिंग कैसे मुमकिन हुई, इस बारे में बात करते हुए राहुल, जिन्होंने हाल ही में फिल्म से अर्नोल्ड का लुक जारी किया है, कहते हैं, हम जानते थे कि हमें इस रोल के लिए एक दमदार हॉलीवुड एक्टर की जरूरत है, जो कि एक असली किरदार से प्रेरित है। इसलिए हमने इस रोल के लिए कई एजेंसियों से संपर्क किया। हम अर्नोल्ड को लेने के लिए बहुत उत्सुक थे क्योंकि 'द ममी' में उनका काम भारत में बहुत मशहूर है और यह दर्शकों के लिए एक मजबूत नॉस्टेल्जिया फैक्टर भी जोड़ता है।

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​फिल्ममेकर आगे कहते हैं, मेरे लिए भी यह निश्चित रूप से एक स्टार-स्ट्रक होने वाला पल था क्योंकि हम इतने लंबे समय से उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह भावना फिल्म प्रेमियों को भी पसंद आएगी। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'द ममी' में प्राचीन मिस्र के महापुजारी 'इमहोटेप' का आइकॉनिक रोल निभाने वाले अर्नोल्ड ने भी भारतीय सिनेमा के बारे में अपनी कुछ राय रखी, जब राहुल उनसे पहली बार मिले थे।
 
​राहुल बताते हैं, वह भारतीय सिनेमा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें कुछ फिल्मों के बारे में पता था। उन्होंने 'आरआरआर' के बारे में बात की क्योंकि वह एक ऑस्कर-विजेता फिल्म है और पश्चिम के लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने भारतीय फिल्ममेकिंग स्टाइल की तारीफ करते हुए कहा कि हम कितनी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, भले ही कभी-कभी हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हों।
 
​अर्नोल्ड ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए साल 2025 के दूसरे हिस्से से लेकर इस साल की शुरुआत तक, भारत में लगभग छह महीने बिताए। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई, जहाँ इस एक्टर ने अपने खाली समय में शहर को भी करीब से जाना।

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​राहुल आगे बताते हैं, "हैदराबाद में अर्नोल्ड के कुछ दोस्त थे और शूटिंग शेड्यूल के बीच में वह शहर घूमने निकल जाते थे। उन्हें शहर का मौसम बहुत पसंद आया और उन्होंने वहाँ के कई स्थानीय मंदिरों के दर्शन भी किए।"
 
​विजय देवरकोंडा और अर्नोल्ड के बीच के एक खास एक्शन सीक्वेंस पर बात करते हुए फिल्ममेकर कहते हैं, "फिल्म का क्लाइमेक्स सीन इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इसे शूट करने में हमें 16 दिन लगे और इस सीन का ड्रामा और दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है।"
 
​'राणाबाली' भारत के इतिहास के कुछ कम जाने-पहचाने अध्यायों से प्रेरित एक भव्य ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है, जो औपनिवेशिक काल (ब्रिटिश दौर) की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विजय देवरकोंडा इस फिल्म में एक निडर योद्धा के रूप में लीड रोल निभा रहे हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी 'जयम्मा' के किरदार में नजर आएंगी। 'राणाबाली' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
 

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