250 करोड़ के आलीशान महल पर चमकी 'कृष्णा राज' की नेमप्लेट, रणबीर कपूर ने दिया दादी को खास सम्मान

बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और सपनों के महल को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में स्थित उनका आलीशान बंगला अब पूरी तरह तैयार हो चुका है।

वहीं अब इस बंगले का नाम ऑफिशियली सामने आ गया है। हाल ही में बंगले के बाहर नेमप्लेट लगाई गई है, जिसके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। रणबीर और आलिया ने अपने नए आशियाने का नाम 'कृष्णा राज' रखा है, जो रणबीर की दादी को एक श्रद्धांजलि है।

मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल में कपूर खानदान की यह पुश्तैनी संपत्ति अब एक आधुनिक इमारत में तब्दील हो चुकी है। इस बंगले का नाम रणबीर कपूर की दिवंगत दादी कृष्णा राज कपूर के नाम पर रखा गया है, जो परिवार के लिए गहरा भावनात्मक महत्व रखता है।

कपूर खानदान की यह संपत्ति लगभग 80 साल पुरानी है। मूल रूप से इस बंगले को रणबीर के दादा, महान फिल्म निर्माता राज कपूर ने खरीदा था। उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर के सम्मान में इसका नाम 'कृष्णा राज' रखा था। 1980 के दशक में यह बंगला राज कपूर से उनके बेटे ऋषि कपूर और नीतू कपूर को विरासत में मिला।

साल 2016 के आसपास पुराने ढांचे को गिराकर इसे एक बहुमंजिला आलीशान इमारत बनाने का काम शुरू हुआ था। बीच में ऋषि कपूर के निधन और लॉकडाउन के कारण काम रुका, लेकिन पिछले 3-4 सालों से इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। इस बंगले की वर्तमान कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये आंकी गई है।

किसके नाम है 250 करोड़ का बंगला? इस घर से जुड़ी सबसे दिलचस्प जानकारी यह है कि रणबीर और आलिया ने कथित तौर पर इस बंगले को अपनी बेटी राहा कपूर के नाम पर रजिस्टर कराया है। अगर यह खबरें सही है तो नन्ही राहा बॉलीवुड की सबसे अमीर स्टार किड बन गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतू कपूर भी इस घर की को-ओनर हैं।