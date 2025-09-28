Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रणबीर कपूर की पहली ही मूवी हो गई थी फ्लॉप, फिर रॉकस्टार बन जीता फैंस का दिल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ranbir Kapoor Birthday

WD Entertainment Desk

, रविवार, 28 सितम्बर 2025 (16:09 IST)
बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर 43 वर्ष के हो गए हैं। 28 सितंबर, 1982 को जन्में रणबीर को अभिनय की कला विरासत में मिली। रणबीर के पिता ऋषि कपूर और मां नीतु सिंह बॉलीवुड के मशहूर कलाकार रहे हैं। रणबीर कपूर ने अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 2007 में प्रदर्शित फिल्म 'सांवरिया' से की। इसी फिल्म से अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने भी शुरूआत की थी।
 
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी 'सांवरिया' यूं तो टिकट खिड़की पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी लेकिन रणबीर का अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म के लिए रणबीर फिल्म फेयर के डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किए गये। 2009 में प्रदर्शित फिल्म 'वेक अप सिड' रणबीर के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई।
 
webdunia
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'वेक अप सिड' में रणबीर ने संजीदा अभिनय किया था। इस फिल्म के लिए रणबीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2010 में रणबीर को प्रकाश झा की फिल्म 'राजनीति' में काम करने का अवसर मिला। राजनीति पर आधारित इस फिल्म में भी रणबीर ने संजीदा अभिनय कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 
 
वर्ष 2011 में प्रदर्शित फिल्म 'रॉकस्टार' ने रणबीर को फिल्म इंडस्ट्री में सही पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर ने एक बार फिर से संजीदा अभिनय किया। इस फिल्म के लिए रणबीर को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का क्रिटिक्स पुरस्कार भी दिया गया।
 
वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म 'बरफी' ने रणबीर को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ख्याति दिलाई। अनुराग बासु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में प्रदर्शित फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' रणबीर कपूर के करियर की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। 
 
webdunia
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर की छवि एक रॉकस्टार की थी। युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गयी इस फिल्म में रणबीर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 190 करोड़ का शानदार व्यापार किया।
 
वर्ष 2013 में रणबीर की फिल्म 'बेशर्म' प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में रणबीर ने अपने माता-पिता नीतु सिंह और ऋषि कपूर के साथ काम किया। अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म टिकट खिड़की पर कोई कमाल नही दिखा सकी। वर्ष 2015 में रणबीर कपूर की 'रॉय', 'बांबे वेलवेट' और 'तमाशा' जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई लेकिन ये फिल्में भी टिकट खिड़की पर कोई कमाल नही दिखा सकीं। 
 
वर्ष 2016 में रणबीर कपूर की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' प्रदर्शित हुई जो हिट साबित हुई। वर्ष 2018 में रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' प्रदर्शित हुई जो बॉक्स ऑफस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था। इसके बाद रणबीर कपूर ने वर्ष 2022 में 'ब्रह्मास्त्र' और वर्ष 2023 में तू झूठी मैं मक्कार जैसी हिट फिल्मों में काम किया। 
 
वर्ष 2022 में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली। वर्ष 2023 में रणबीर कपूर की सुपरहिट फिल्म तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल प्रदर्शित हुई। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्मों में रामायण और लव एंड वॉर प्रमुख है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

33 साल की सेलेना गोमेज ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको संग रचाई शादी, फैंस संग शेयर की वेडिंग तस्वीरें

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels