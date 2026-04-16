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TIME की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में शामिल हुए रणबीर कपूर, पत्नी आलिया भट्ट ने लुटाया प्यार

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Ranbir Kapoor TIME 100
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (15:19 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (15:21 IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। दुनिया की प्रतिष्ठित 'टाइम मैगजीन' ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की अपनी वार्षिक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रणबीर कपूर इकलौते भारतीय अभिनेता के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। 
 
इस उपलब्धि के बाद सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर के फैंस और इंडस्ट्री के सहयोगियों की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है। रणबीर की इस ग्लोबल सफलता पर उनकी पत्नी और नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी खुशी जाहीर की है। 
 
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आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टाइम मैगजीन का वह स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें रणबीर को जगह मिली है। उन्होंने इसे री-शेयर करते हुए लिखा, 'Looking good baby' और साथ में एक आइसक्रीम इमोजी भी लगाया। 
 
आलिया का यह अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जहां वह एक बार फिर अपने पति की सबसे बड़ी चीयरलीडर के रूप में नजर आई हैं। टाइम मैगजीन के लिए रणबीर कपूर का प्रोफाइल बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने लिखा है। आयुष्मान ने रणबीर की कलाकारी की सराहना करते हुए उन्हें 'विरासत' बनाने वाला कलाकार बताया। 
 
टाइम 100 की इस सूची में रणबीर कपूर के साथ दुनिया के कई ताकतवर नेता और हस्तियां शामिल हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का नाम शामिल है। 
 
भारतीय हस्तियों में रणबीर के अलावा मशहूर शेफ विकास खन्ना और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस सूची में अपनी जगह बनाई है। 

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