रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्स

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 29 नवंबर 2025 (15:05 IST)
बॉलीवुड के लवली कपल रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर लिन लैशराम की प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। कपल शादी के दो साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने जा रहे हैं। 
 
रणदीप और लिन ने एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस संग शेयर की है। तस्वीर में दोनों जंगल में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर पेरेंट्स बनने की खुशी साफ झलक रही है। 
 
इस तस्वीर को शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार, रोमांच के दो साल, और अब... एक नन्हा मेहमान आने वाला है।' 
 
इस पोस्ट पर कमेंट करके फैंस और सेलेब्स रणदीप और लिन को बधाई दे रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, 'शादी की सालगिरह मुबारक और इस नई खुशखबरी के लिए भी।' एक अन्य ने लिखा, 'बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।'
 
बता दें कि रणदीप हुड्डा ने नवंबर 2023 में मणिपुर की रहने वाली एक्ट्रेस लिन लैशराम संग शादी रचाई थी। दोनों की शादी इम्फाल में मैताई रीति-रिवाज से हुई थी। रणदीप और लिन की पहली मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मॉटली में हुई थी। 
 

