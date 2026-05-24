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'छावा' में औरंगजेब बनने से क्यों पीछे हटे रणदीप हुड्डा? खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

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Randeep Hooda
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sun, 24 May 2026 (12:07 IST) Updated Date: Sun, 24 May 2026 (12:12 IST)
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ऐतिहासिक और बायोपिक फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक 'छावा' को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने सिनेमाई गलियारों में हलचल तेज कर दी है। 
 
फिल्म 'छावा' में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का जो खौफनाक और दमदार किरदार अभिनेता अक्षय खन्ना ने निभाया था, उसके लिए पहली पसंद वह नहीं बल्कि रणदीप हुड्डा थे। रणदीप हुड्डा ने स्पष्ट किया है कि आखिर किन व्यक्तिगत, कानूनी और वैचारिक कारणों के चलते उन्होंने इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था।

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ज़ूम को दिए इंटरव्यू में रणदीप हुड्डा ने बताया कि जब निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने उन्हें 'छावा' में औरंगजेब के महत्वपूर्ण रोल के लिए अप्रोच किया था, तब वह अपनी ड्रीम परियोजना 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' को पूरा कर चुके थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने अविश्वसनीय और बेहद कठिन शारीरिक बदलाव किया था, जिसके कारण उनका वजन काफी घट गया था और उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था।
 
रणदीप के अनुसार, उस समय उनका शरीर और मानसिक स्थिति तुरंत किसी दूसरे बड़े और भारी-भरकम ऐतिहासिक किरदार के ढांचे में ढलने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें रिकवरी के लिए समय चाहिए था।
 
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रणदीप ने बताया कि केवल शारीरिक थकान ही इकलौता कारण नहीं थी। 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के निर्माण के दौरान उनका सह-निर्माताओं के साथ आईपी राइट्स को लेकर एक कड़ा कानूनी विवाद चल रहा था। इसके अलावा, सावरकर की विचारधारा और उनके जीवन पर बनी फिल्म के कारण देश में एक संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई थी।
 
उन्होंने कहा, मैं उस समय एक आईपी कोर्ट केस से गुजर रहा था और पूरी कहानी के इर्द-गिर्द बहुत अधिक संवेदनशील विमर्श चल रहा था। मैं मानसिक रूप से दोबारा उसी राह पर नहीं जाना चाहता था। रणदीप उस समय विवादों और भारी-भरकम राजनीतिक नैरेटिव से दूर रहकर मानसिक शांति चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इस बेहद आकर्षक रोल को छोड़ने का बड़ा फैसला किया। 

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अक्षय खन्ना के लिए साबित हुई टर्निंग पॉइंट 
रणदीप हुड्डा के मना करने के बाद यह रोल दिग्गज अभिनेता अक्षय खन्ना की झोली में गया। अक्षय खन्ना ने स्क्रीन पर औरंगजेब की क्रूरता और जटिल मानसिकता को इतनी शिद्दत से उतारा कि हर कोई दंग रह गया। 'छावा' की इस जबरदस्त सफलता के बाद हाल ही में आई रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' में भी अक्षय खन्ना के काम को खूब सराहा गया।
 
छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 808 करोड़ रुपए से अधिक की बंपर कमाई कर खुद को भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे सफल ऐतिहासिक फिल्मों में शामिल कर लिया।

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