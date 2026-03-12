Dharma Sangrah

'धुरंधर: द रिवेंज' में दिखेगा साल का सबसे बड़ा फेस-ऑफ, रणवीर सिंह से टकराते नजर आएंगे अर्जुन रामपाल

Dhurandhar The Revenge movie
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:53 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:54 IST)
साल का सबसे बड़ा फेस-ऑफ रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बीच फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में देखने को मिलने वाला है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के दूसरे भाग की रिलीज से पहले मेकर्स ने दमदार ‘आरी आरी’ ट्रैक जारी किया है, जो रामपाल के आईएसआई मेजर इकबाल और सिंह के हमज़ा अली माज़री के बीच होने वाली जबरदस्त टक्कर की एक झलक पेश करता है — वह अंतिम मुकाबला जिसका इंतजार दर्शक तब से कर रहे हैं जब से धुरंधर का तूफान शुरू हुआ था।
 
इस बार दांव बहुत बड़े हैं। गुस्सा असली है और कहानी की तीव्रता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अर्जुन रामपाल एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने किरदार के पीछे पूरी तरह खो जाते हैं, उसे जीते हैं और अपने अभिनय से उसे एक अलग पहचान देते हैं। 
 
इस बार भी अर्जुन रामपाल ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए क्रूर हैंड-टू-हैंड एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जो उनके किरदार के ठंडे हावभाव, खामोशियों और डरावने संवादों से आगे जाकर आतंक को और बढ़ाते हैं। अगर धुरंधर में आईएसआई मेजर इकबाल की झलक देखने को मिली थी, तो सीक्वल में उसका असली रूप सामने आएगा।
 
एक तरफ ‘आरी आरी’ गाने में रामपाल अपने विलेन अवतार में नजर आते हैं, जहां उनके क्लोजअप्स रोंगटे खड़े कर देते हैं — चेहरे पर चोट के निशान, हाथ में सिगार और सोने के दांत के साथ उनकी खौफनाक मुस्कान सिहरन पैदा कर देती है। वहीं दूसरी ओर, रामपाल जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करते हुए अपने किरदार को और भी परतदार बनाते हैं। 
 
इससे पहले दर्शक उन्हें रा.वन, ओम शांति ओम, क्रैक, राणा नायडू सीजन 2 जैसी परियोजनाओं में एक्शन करते देख चुके हैं — लेकिन इस बार रामपाल पहले से कहीं ज्यादा खूंखार, खतरनाक और धारदार नजर आने वाले हैं। और अर्जुन रामपाल के आईएसआई मेजर इकबाल के साथ क्या होने वाला है… उसके लिए आप अभी भी तैयार नहीं हैं!
 
जियो स्टूडियोज प्रस्तुत, बी62 स्टूडियोज प्रोडक्शन और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज एक हाई-ऑक्टेन स्पाई-एक्शन थ्रिलर है। इसे आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है, जबकि ज्योति देशपांडे और लोकेश धर इसके निर्माता हैं। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ — इन पांच भाषाओं में रिलीज होगी।

