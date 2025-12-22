धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बीच रणवीर-दीपिका हाथों में हाथ डाले दिखे, एयरपोर्ट वीडियो वायरल

रणवीर सिंह इन दिनों सफलता के शिखर पर हैं। उनकी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने रिलीज के महज 17 दिनों में 579 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और अब यह 600 करोड़ रुपये के क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है। कलेक्शन से यह साफ हो गया कि दर्शकों के बीच धुरंधर का क्रेज अभी कम होने वाला नहीं है।

मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखे रणवीर-दीपिका फिल्म की जबरदस्त सफलता के बीच रणवीर सिंह को उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। रविवार शाम दोनों हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट में एंट्री करते नजर आए। इस दौरान रणवीर और दीपिका दोनों ही ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।





सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो एयरपोर्ट से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में दोनों की जोड़ी की जमकर तारीफ की और धुरंधर की सफलता पर रणवीर सिंह को बधाइयां दीं। कई यूजर्स ने इसे बॉलीवुड की सबसे पावरफुल कपल एंट्री भी बताया।

5 दिसंबर को रिलीज हुई थी धुरंधर आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए हैं। उनके साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं।

दूसरा पार्ट 19 मार्च को धुरंधर का अगला पार्ट 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों को रणवीर सिंह को एक बार फिर इसी दमदार अवतार में देखने का मौका मिलेगा।