'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की एक्टिंग के कायल हुए अनुपम खेर, तारीफ में कही यह बात

Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (13:56 IST)
Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (13:59 IST)
रणवीर सिंह को अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' में शानदार परफॉर्मेंस के लिए हर तरफ से बहुत प्यार और तारीफें मिल रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और ट्रेड एनालिस्ट से लेकर दर्शकों तक, हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया है। फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कमाई और शानदार रिव्यूज ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया है।
कई लोग तो इसे रणवीर के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बता रहे हैं और उन्हें देश का बेस्ट एक्टर मान रहे हैं। इसी बीच, दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी फिल्म और रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है। एक्टिंग की गहरी समझ रखने वाले अनुपम खेर की बातों की अपनी एक अलग वैल्यू है, जिससे रणवीर के लिए यह तारीफ और भी खास बन गई है।
अनुपम खेर ने रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की खास तौर पर तारीफ की और इसे दिल छू लेने वाला बताया। उन्होंने कहा, मैं एक्टिंग का टीचर हूँ। मेरे लिए किसी को सलाम करने में बहुत वक्त और यकीन लगता है। तुम कमाल हो... तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा वो अंदर दबा हुआ गुस्सा और तुम्हारा दर्द... एक-दो सीन्स में तो तुम्हारा दर्द इतना साफ दिख रहा था कि मुझे दुखी कर दिया। मेरा दिल तुम्हारे लिए भर आया।
अनुपम खेर की इन बातों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया है कि रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' में कितनी गहराई से काम किया है। उनके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज से दर्द और गुस्सा जिस तरह दिख रहा है, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वो अपने किरदार में पूरी तरह डूब गए हैं, और इसी वजह से फिल्म दर्शकों के दिल को छू गई है।
रणवीर सिंह ने भी अनुपम जी की इस तारीफ पर कमेंट सेक्शन में अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने लिखा, शब्द तो मेरे कम पड़ गए यह देख कर, सर। आपकी कलाकारी से प्रेरित होकर बड़े हुए हैं, सर। आपका ऐसे कहना मेरे लिए बहुत-बहुत बड़ी बात है। आपको कोटि-कोटि प्रणाम, सर।
अनुपम खेर ने जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, रणवीर सिंह आप भले ही मेरी कलाकारी से प्रेरित होकर बड़े हुए हो। पर अब मैं आपकी कलाकारी देख कर प्रेरित हो रहा हूं। और अच्छा काम और अदाकारी करने के लिए। हर हर महादेव! जय हिन्द!
दो एक्टर्स के बीच की यह बातचीत आपसी सम्मान का एक बहुत ही खूबसूरत पल है, एक तरफ एक लीजेंड एक्टर एक शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे एक्टर बड़ी विनम्रता और आभार के साथ उसे स्वीकार कर रहे हैं। हर तरफ से मिल रही इन तारीफों के साथ, 'धुरंधर 2' में रणबीर सिंह की परफॉर्मेंस को न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि इसे आज के समय की एक्टिंग के लिए एक मिसाल के तौर पर याद रखा जा रहा है।